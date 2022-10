Planinsko društvo Prebold (PDP) je ob svoji 50. obletnici izpeljalo tudi pohod iz Prebolda do Triglava. Šest pohodnikov je v petih dneh prehodilo 142 kilometrov in 5220 višinskih metrov, žal pa se zaradi izredno slabega vremena niso povzpeli na Triglav, ampak na najbližji dvatisočak Viševnik. Zamisel se je rodila v začetku letošnjega leta. Kot je povedal predsednik društva Matic Pečovnik, so se dogovorili, da vodniški odsek društva organizira spominski pohod na Triglav, a ne iz katerega izmed znanih izhodišč, temveč od doma – iz Prebolda. Traso, ki se je izognila asfaltnim cestam in je ...