Peli in plesali v ritmu srca

Lahko smo veseli in ponosni na vse to, kar se je zgodilo,« si je zadovoljno mrmral v brk Andrej Jerman, vodja festivala sodobne krščanske glasbe, ki zadnjih devet let nosi ime Ritem srca. Po podatkih organizatorjev se je konec maja na prostem na forumu Zavoda sv. Stanislava, med stavbama Škofijske klasične gimnazije in Osnovne šole Alojzija Šuštarja, zbralo kar 1400 obiskovalcev. Priznali so, da toliko ljudi res niso pričakovali, a so bili vseh še toliko bolj veseli.

Andrej Jerman, vodja festivala. FOTO: Rok Mihevc

»Na festivalu se je predstavilo šest novih pesmi. Prav to je naša rdeča nit. Da se na razpis prijavljene pesmi tudi predstavijo. Namen festivala in Radia Ognjišče je, da pomaga generirati novo glasbo. Da pride do neke oblike, posnetka. Pesem se napiše. A če ne dobi priložnosti ali prave spodbude, potem ne pride do končne oblike. Drugi namen festivala pa je, da ta glasba živi, da jo približamo ljudem,« je nadaljeval Andrej Jerman, ki je vesel, da je bila publika festivala precej raznolika. »Res je, precej je bilo mladih, a so se festivala udeležile tudi številne družine, tudi upokojenci,« so dodali organizatorji, ki so ga drugič pripravili v tem spomladanskem času. Lanski koncert je bil prvič na planem, letos so to ponovili.

Začeli so popoldne, tudi vreme se jih je usmililo. FOTO: Rok Mihevc

Z novo glasbo se je predstavilo šest izvajalcev, katerih pesmi so bile izbrane prek festivalskega razpisa. Zapeli so Denis Trap, Matej Šoklič, Petra Stopar, Neža in Damjan Pančur, Brigita Pintar in Lea Boršič ter Miha Novak. Festival so obogatile številne stojnice, na eni je kuhal tudi zmagovalec Masterchefa Luka Novak. Večer sta sklenila krajši nagovor in blagoslov Matevža Mehleta s Katoliške mladine, pred tem pa sta zapela še Marjan Bunič in pojoči pater Janez Ferlež. Program so povezovali Jure Sešek, Marjan Bunič in Mateja Feltrin Novljan. Vsa glasba je bila izvedena v živo ob spremljavi festivalskega banda, ki so ga sestavljali Andrej Jerman, Jan Gerl, Andrej Pušenjak, Vid Ušeničnik, Tine Lustek ter spremljevalni vokalisti Manca Hribar, Jakob Čuk in Polona Mežnar.