Gospod Vitomir Dimitrijević besede gospod noče slišati. Nisem gospod, pravi, kot tudi ni hotel biti zvezdnik, čeprav je konec 70. let prejšnjega stoletja iz ljubljanske Olimpije prestopil v newyorški Cosmos, ki je tedaj za popularizacijo nogometa v svoje vrste privabil nekaj najslavnejših igralcev na svetu. Ko so mu zaprli vrata v Ljubljani, so se mu odprla vrata raja, v katerem je Vito drugoval z nogometnim bogom – Pelejem. Veliki športnik je umrl 29. decembra lani star 82 let, 74-letni Vito pa je Nedeljskim novicam zaupal, kako je srečanje z Brazilcem zaznamovalo njegovo življenje. En...