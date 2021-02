Paul v Sloveniji nagrajen, v Ameriki izključen?

Kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar

Izključenih 40 Ameriški kongres je v dosedanji zgodovini izključil 40 kongresnikov in senatorjev, v zadnjih 40 letih pa le dva. Leta 1980 je predstavniški dom kongresa izglasoval izključitev demokratskega kongresnika iz Pensilvanije Michaela Myersa zaradi podkupovanja in korupcije v znameniti aferi Abscam, v kateri so poleg njega oblasti obsodile še pet kongresnikov in enega senatorja iz New Jerseyja, a ker jim je že potekel mandat, jih niso mogli izključiti in kongresa. Leta 2002 je predstavniški dom izključil še enega demokratskega poslanca, Jima Traficanta iz Ohia, tudi zaradi korupcije in izsiljevanja.

Gosar v Sloveniji Paul Gosar je bil aprila 2019 v Sloveniji, ko ga je slovenski predsednik Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge. Kot vodja poslanske skupine prijateljev Slovenije se je v predstavniškem domu ameriškega kongresa udeležil tudi slovesnosti, ki vsako leto ob obletnicah strmoglavljenja ameriškega vojaškega bombnika med drugo svetovno vojno poteka v Andražu nad Polzelo.

Sprta družina

V Združenih državah Amerike je 6. januarja večtisočglava množica privržencevvdrla v stavbo najvišjega ameriškega zakonodajnega telesa in jo zavzela. A za vdor v kongres, dejanje, ki nima primere v sodobni ameriški zgodovini, v ZDA ne krivijo zgolj Donalda Trumpa. Poleg slabega varovanja kongresa naj bi aktivno vlogo pri vdoru imeli tudi trije republikanski kongresniki, najzvestejši privrženci Trumpa:iniz Arizone iniz Alabame. Eden od organizatorjev vdora v kongres, znan tudi kot, aktivist skrajne desnice, privrženec teorij zarote in organizator akcije Ustavimo krajo, kakor so uradno poimenovali šestojanuarski vdor, je kmalu po dogodku objavil video. V njem je zatrjeval, da je vdor načrtoval z omenjeno trojico republikanskih kongresnikov: množica naj bi med glasovanjem o potrditvi elektorskih glasov zaposkušala vplivati na republikance, da ne bi glasovali za potrditev volitev.Spomnimo, da na predsedniških volitvah Američani v resnici glasujejo za elektorske glasove. Zmaga tisti, ki jih zbere več kot 270; Biden jih je zbral. Alexander je video kmalu odstranil s spleta, kongresnik Biggs je odločno zanikal, da bi se kadar koli srečal z njim, urad Paula Gosarja pa je zavrnil kakršen koli komentar. Zanimivo je, da je Gosar še konec novembra Alija Alexandra hvalil na družabnih omrežjih in ga označeval za pravega domoljuba.Kongresnik Paul Gosar v Washingtonu zastopa četrti volilni okoliš večinoma ruralnega severozahoda Arizone. Pred vdorom v kongres pa je bil najglasnejši med tistimi, ki so Trumpove privržence pozivali, naj pridejo v Washington v bran ustave in Bele hiše.Med potrjevanjem elektorskih glasov posameznih zveznih držav na skupni seji obeh domov ameriškega kongresa 6. januarja, kjer so potem Josepha Bidna tudi formalno in uradno razglasili za zmagovalca novembrskih predsedniških volitev, je Paul Gosar vložil ugovor na izid volitev v Arizoni skupaj s teksaškim senatorjem. Med razpravo o tem pozneje seveda zavrnjenem ugovoru je množica vdrla in prav ta trenutek ameriški mediji prikazujejo kot enega od dokazov, da je bil Gosar eden od organizatorjev vdora v kongres.Vse to je pri demokratih vzbudilo sum, da vdor ni bil stvar trenutnega navdiha in posledica govora Donalda Trumpa pred Belo hišo v dopoldanskih urah 6. januarja, ko je množico nagovoril, naj gre nad kongres. Zato so pripravili resolucijo, s katero zahtevajo začetek preiskave nekaterih republikanskih kolegov, najbrž tudi Gosarja.Do tu je zgodba o parlamentarni preiskavi in kongresniku Paulu Gosarju nekako razumljiva in v skladu z etičnimi in pravnimi načeli demokratične države. Če pomagaš pri uporu in če je pri tem tudi nekaj človeških žrtev, potem je pričakovano, da si predmet preiskave. A pri Gosarju gre zadeva še naprej.Proti njemu so se obrnili sestra in dva brata,in, ki so, sodeč po pisanju časopisa Arizona Republic (AR) in drugih ameriških medijev, pozvali k odstavitvi svojega brata kot zastopnika v najvišjem ameriškem zakonodajnem kongresu. »Vemo, da je skrajnež, in to jemljemo zelo resno. Brat nenehno širi dezinformacije in zelo smo začudeni, da doslej še ni bilo nobenih posledic. To, kar se je dogajalo v sredo, 6. januarja, bi morala biti kaplja čez rob,« je za AR izjavila Paulova sestra Jennifer Gosar.Njegov brat Tim pa se je spraševal, »ali ni to, kar se je zgodilo v kongresu, izdaja. Če si to ne zasluži izključitve iz kongresa, kaj si jo potem zasluži?« David je dejal, da je njegov brat Paul »čvekal iste laži kot Donald Trump. Pet ljudi je mrtvih in napaden je bil kongres, nekdo mora biti kaznovan za to.« Vsi trije so pisali demokratskemu kongresniku iz Arizonein zahtevali Paulovo izključitev iz kongresa.Ta jim je odgovoril diplomatsko, da je prva naloga odstraniti predsednika Trumpa iz Bele hiše, »vsekakor pa ne bomo pozabili pogledati, kakšno vlogo so odigrali nekateri člani kongresa, zlasti pri promoviranju teorij zarote, ki so vodile k zasedbi stavbe. Ni skrivnost, da so nekateri le še dolivali olje na že tako razplamteli politični ogenj. Če je član kongresa prekršil svojo prisego in hujskal ljudi k nasilnemu spreminjanju volilnih rezultatov, se bo moral soočiti s posledicami svojega dejanja. Četudi to pomeni izključitev iz kongresa,« je bil jasen Grijalvi, ki mu potrjuje tudi čedalje več demokratskih kongresnikov.To, da so se najožji sorodniki kongresnika Paula Gosarja obrnili proti njemu, ni nič novega za ameriško javnost. Kongresnika slovenskih korenin – njegov ded je bil Slovenec, babica pa iz Baskije – je pred tremi leti kritiziralo kar šest od njegovih devetih bratov in sester, kar je bila prava predvolilna atrakcija. Na kongresnih volitvah leta 2018 so namreč posneli krajše videe, v katerih so ljudi v četrtem arizonskem volilnem okolišu pozvali, naj ne glasujejo zanj, temveč za njegovega političnega nasprotnika, demokrata ​. Politično sprta družina je postala zanimiva za novinarje, ki so izbrskali, da se z najstarejšim Paulom politično strinjata le mama in en brat. Družina se sicer še vedno srečuje pri mami v zvezni državi Wyoming, kjer se znajo razviti dokaj hrupne politične debate.