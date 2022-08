Seks krepi odpornost in samozavest, pomaga preprečevati depresijo in anksioznost, blaži bolečine, izboljšuje spanec, odpravlja stres in skrbi za zdravo srce in ožilje. Moški, ki imajo spolne odnose najmanj dvakrat na teden, imajo za kar 50 odstotkov manj možnosti za smrt zaradi srčno-žilnega obolenja kakor njihovi manj spolno aktivni vrstniki. Med rjuhami pokurimo kar precej kalorij, torej lahko mirno potegnemo črto, da je seks med drugim tudi zdrava vrsta rekreacije. In, kar je najpomembnejše, spolni odnosi negujejo partnersko zvezo in pripomorejo k osebnemu zadovoljstvu. Seks krepi zdravje ...