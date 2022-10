Panda, činčila, čivava

Kaj imajo skupnega živali iz naslova? Ker imamo radi jezik, takoj opazimo, da se vse končajo na a. In ker se radi pravilno izražamo, moramo prav pomisliti, ko želimo o njih povedati, da so ljubke. Panda je ljubka. Kaj pa, če je samec? Tudi lektorji imamo kdaj težave, da.

Denimo vrsta mačji panda. Vidimo, da je narejena po moški sklanjatvi, zato je tudi pridevnik mačji in ne mačja. Slednje, mačja panda, je bližje naravnemu govorcu in morda ta sploh ne ve za razlikovanje po slovničnem spolu. Torej, pridevnik se sklanja po 1. moški sklanjatvi, panda pa po 1. ali 2.: panda, panda, pandu, panda, pandu, pandom/panda, pande, pandi, pando, pandi, pando. Najpogosteje se sklanja po 2. vzorcu, ki seveda sovpada s 1. žensko sklanjatvijo (tudi dolgorepi ali kratkorepi činčila). Kot vrsto pa najdemo samo dolgodlako ali kratkodlako čivavo, torej samo v ženskem spolu. Tudi koala je samo ženskega spola.

Pred dnevi smo dobili v lekturo članek z naslovom Mačji pandi postali ponosna starša. Vsi alarmi so se prižgali. Povejmo še to: starš je neknjižno pogovorno, pravilna je samo množinska oblika starši. Po večkratnih obiskih spletnih strani vsemogočih priročnikov smo zaključili, da so bile te besede ob prihodu v slovenščino sprva moškega spola, danes pa so predvsem ženskega, kot kaže raba (činčila, čivava). Tako navaja Jezikovna svetovalnica. Uf, prav, odpadejo vsi tisti pandi in čivavi, a še vedno ostaja problematično izražanje moškega spola z glagolom in pridevnikom.

Za ženski spol ni težav: Ljubka orjaška panda je pojedla vse vršičke; Razigrana dolgodlaka čivava ima rada ljudi; Skrivnostna rdeča panda se je pokazala obiskovalcem; Mehka činčila je pojedla vse seno. Se pa znajdemo v zagati, kadar govorimo o moških primerkih, sploh o več njih! Pa poglejmo, kako bi bilo pravilno.

Dvojina: ljubka pandi, ljubkih pand, ljubkima pandama, ljubka pandi, ljubkih pandah, ljubkima pandama. V povedi: Bratca, ljubka pandi, sta se skotila v kitajskem zoo.

Množina: skrivnostni pande, skrivnostnih pand, skrivnostnim pandam, skrivnostne pande, skrivnostnih pand, skrivnostnimi pandami. V povedi: V zavetišču imajo same moške primerke, obiskovalci skoraj nikoli ne vidijo skrivnostnih pand.

Še ena dilema: Gospodovalni čivava je lajal vso noč. To je zelo nenavadno. Ali sploh lahko izrazimo, da gre za samca, razen v kontekstu? (Ima prikupnega psička, čivavo z imenom Piki, ob pogledu na katerega se vsak razneži.)

V priročnikih ni vse nedvoumno: koala je samo ženskega spola, činčila je v Amebisu sklanjana kot moški in ženska, v Pravopisu pa sploh nima označenega spola, panda in čivava sta v Pravopisu moškega spola, na Amebisu oboje. Kako bi potemtakem posegli v naslov Mačji pandi postali ponosna starša? Bila sta ona in on, torej potrebujemo moški spol dvojine. Glagol tudi. In namig za starša: oče in mama. V rešitvi pa smo se naslonili še na bilko iz Jezikovne svetovalnice: ko govorimo o vrsti na splošno, je najbolj razširjena ženska oblika (Na območju črno-bele pande živi tudi mala rdeča panda.).

Veselimo se vaših sporočil o jeziku.

lektura@slovenskenovice.si