Palček zrežiral končnico lige

Iskreno povedano, nisem vedel, kam prihajam. Za Radomlje še nisem slišal, malce sem pobrskal po spletu. V pomoč pri zbiranju informacij o mojem novem klubu mi je bil Kenan Horić,« prizna 28-letni napadalec Gedeon Guzina, eden od junakov izjemne sezone nogometnega kluba Kalcer Radomlje (od decembra lani strateško sodelujejo s splitskim Hajdukom, za katerega razvija igralce), ki se bo v zadnjem krogu Lige Telemach boril za končno 5. mesto, za nameček pa se bo na tekmi z Domžalami boril za primat v občini. Radomljani so na petnajstih tekmah spomladanskega dela sezone osvojili 26 točk (sedem zmag, pet remijev in trije porazi), dve več so osvojili le Koper, Mura in Maribor.

S svojimi igrami pa so jo zagodli predvsem kandidatoma za vrh, tako Mariboru kot Kopru – vijoličastim so vzeli točko v Ljudskem vrtu, Primorcem nazadnje kar tri na Bonifiki. »Nas ni nikoli zanimalo, kdo je na drugi strani, Koper, Maribor, Olimpija, mi igramo zase. Je pa res, da smo ponagajali tako Mariboru kot zdaj Kopru,« se Gedeon Guzina ozre na tekmi 31. kroga (remi z Mariborom 0:0) in 35. kroga (z 1:3 boljša od Kopra).

»Koprčani so imeli težak razpored, tudi nekaj težav s poškodbami. Mi smo prišli v Koper spočiti, sveži, vse to smo izkoristili. Vedel sem, da ne bomo izgubili,« pove 28-letni napadalec Guzina, z devetimi goli tudi prvi strelec Radomelj v tej sezoni. »Prej sem igral v hrvaški ligi, ki je nekaj močnejša od slovenske, ta pa je zelo nepredvidljiva, tu se dogajajo čudeži. Težko je kar koli napovedati – Maribor ima zahtevno tekmo proti Muri, Koper proti Bravu, nič ne bi napovedoval,« je diplomatski Guzina. Poudari, da je ponosen na soigralce in uvrstitev. »Med zimskim prestopnim rokom smo se okrepili, nekaj stvari je prišlo na svoje mesto. Vedel sem, da nam bo uspelo, tudi končno šesto mesto sem napovedal,« smeje pripomni Gedeon, ki je svojo športno pot začel v Bosni in Hercegovini, kjer je rojen. Najprej je brcal za FK Drina HE Višegrad, v Slovenijo je prišel lani iz Pulja. »V Sloveniji mi je lepo, to je prijetna dežela. Bil sem na Bledu, rad bi obiskal še Postojnsko jamo, v klubu so me lepo sprejeli. Klub je urejen in ima dobre razmere za delo.«

Gedeon Guzina se je v Sloveniji dobro znašel. Foto: Kalcer Radomlje/S.G.

Radomlje imajo okoli 1800 prebivalcev in živijo za nogomet, v kraju poleg moštva Kalcer Radomlje deluje tudi klub ženskega nogometa ŽNK Radomlje. »Nogomet imamo radi, smo majhen kraj, pomagamo si. Tudi sam že več let podpiram Radomljane, za vikend pa pridejo nogometaši k meni na kosilo,« pa pove Marjan Kocman iz gostilne Zlata Kaplja. »Marjan naredi najboljši dunajski zrezek v Sloveniji,« se zadaj takoj oglasi Gedeon. Minuli torek pa ni bil na krožniku dunajski zrezek, ampak so se odločili, da uspešno sezono proslavijo s svežo jagnjetino. »To je ta naša moč, to je ta naša ekipa, to je ta naša klapa,« Guzina o razlogih, zakaj je za njimi tako uspešen zaključek sezone.

Kako dalje? »Pogodba mi poteče, po koncu sezone se bom moral usesti z vodilnimi in se pogovoriti,« pristavi strelec verjetno kar najlepšega gola v letošnji sezoni Lige Telemach. Bilo je v 16. krogu, ko je na prsi sprejel podajo po predložku Gala Primca z desne strani, potem pa obrnjen z obrazom proč od gola pomeril s škarjicami za vodstvo 1:0. »Krasne navijače imamo, naši mlinarji so izjemni. Kaj bi šele bilo, če bi igrali v Radomljah,« se Gedeon zahvali zvestim navijačem, ki ekipo trenerja Nermina Bašića spremljajo na gostovanjih in domačih tekmah, ki jih igrajo v Domžalah.