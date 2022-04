Christiana Sands je Italijanka po mamini strani in Američanka po očetovi, njen partner je Italijan Armando Bonivento. Obiskali smo ju v Prlekiji. Njuna življenjska zgodba je komaj verjetna, a še kako resnična. Christianina mati je iz Italije odšla v obljubljeno deželo in se v New Yorku poročila s članom grofovske družine Sands, vendar je mož alkoholik zapravil vso dediščino, zato je začela delati kot manekenka. Vmes je prišla na svet Christiana. »Niso vedeli, kam me postaviti. Manjkala mi je njuna ljubezen in kmalu sem spoznala, da vsak od nas potrebuje družino,« se spominja in do...