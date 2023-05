Oviratlon pod Poncami

Planica je minuli konec tedna spet gostila najbolj slovečo svetovno serijo tekov z ovirami. Na športni prireditvi Spartan Trifecta Weekend se je letos zbralo več kot 2400 tekmovalcev iz 37 držav, ob šampionih pa so se s progo spopadli tudi številni rekreativci in znani obrazi.

Treba je bilo premagovati najrazličnejše ovire.

»Po letošnjem Spartanu lahko rečem le, da smo zelo zadovoljni, da smo vztrajali pri tem projektu, ki postaja hitro prepoznaven v svetovni seriji. Z vidika tekmovalcev ponuja nepozabno kuliso Triglavskega narodnega parka, proga z nadpovprečno višinsko razliko teče tudi pod vznožjem velikanke, posebnost je ovira s snegom pod bodečo žico, tekmovalci in njihovi spremljevalci pa hvalijo tudi gostoljubje domačinov in kulinarično ponudbo,« je po odlično izpeljanem dogodku dejal Simon Rožnik, direktor agencije Extreme, ki se je uveljavila s spektakli, kot so Odbojka na Ljubljanici, Odbito na Ljubljanici, mednarodni turnir Ljubljana Beach Volley, plezalni spektakel Triglav The Rock LJ, državno prvenstvo v košarki 3 x 3, festival Splash na Velenjski plaži itd.

Bistvo Spartana je preizkušanje svojih sposobnosti in premagovanje lastnih meja.

»Letos smo v Kranjsko Goro pripeljali še 30 odstotkov več gostov kot lani, med njimi več kot 80 odstotkov tujcev, ki so tudi po porabi in življenjskem slogu zelo zaželeni obiskovalci. Zahvalil bi se občini Kranjska Gora, Slovenski turistični organizaciji z znamko I Feel Slovenia in vsem partnerjem, ki nas že od začetka podpirajo pri tem projektu,« je dodal Rožnik.

Zmagoslavje Mete Hrovat

Ker slovenska šampionka Rea Kolbl letos ni nastopila na domačem Spartanu (trenutno se osredotoča na smučarsko disciplino SkiMo oz. turno smučanje, v kateri želi nastopiti na olimpijskih igrah), je pomenilo, da so bile možnosti za zmago odprte tudi za druge. Na najdaljši razdalji sta slavila Nemka in Italijan, na srednji Slovakinja in Italijan, domače moči pa so prišle najbolj do izraza na najkrajši razdalji: med damami je prepričljivo slavila naša vrhunska smučarka in domačinka Meta Hrovat.

Naša smučarka Meta Hrovat je slavila v kategoriji Open Sprint (5 km).

»Spartan je odlična dopolnitev mojih treningov, saj so na preizkušnji moč, vzdržljivost in hitrost. Všeč mi je bil vzpon po hrbtišču velikanke, saj so me noge zapekle podobno kot na smučarskih treningih, še najmanj všeč pa mi je bila ovira s snegom in bodečo žico. Ta izziv priporočam tako vrhunskim športnikom kot rekreativcem, saj je primeren za vse stopnje pripravljenosti. Naslednje leto se zagotovo vrnem in preizkusim še na kakšni daljši razdalji,« je povedala dvakratna olimpijka Hrovatova.

Znani obrazi

Nabor slovenskih špartancev: Lara Deu, Pika Miškulin, Aleksandra Podgoršek, Franko Bajc, Samo Petje, Žan Luka Konjar, Enej Humar, Benjamin Popovič

Na progi smo poleg vodje slovenske Spartan ekipe Anje Robavs opazili kar veliko znanih obrazov z malih zaslonov in ultra tekov, kot so Andrej Težak Tešky, Ines Vidmar, Aleš Žontar, Lara Deu, Pia Miškulin, Aleksandra Podgoršek in Franko Bajc. Nekateri so se s Spartanom spoznali že lani, za naslednji izziv pa si je večina postavila preteči srednjo razdaljo. Tešky in Ines sta jo že letos in pravita, da je kar velik izziv in hkrati enkratna športna preizkušnja.

V Sprintu (5 km) je v ženski kategoriji tako slavila Meta Hrovat pred exatlonko Laro Deu in osebno trenerko Anjo Robavs, v moškem sprintu pa je bil tretji mojster borilnih veščin Samo Petje. Poklicni vojak in exatlonec Aleš Žontar je bil drugi v Age Group Beast (21 km).