Ovčarja rešili pred šakali

V zavetišču za živali Horjul, ki velja za eno najsrčnejših pri nas, se je pred dnevi odvijala prava drama. Po klicu enega od lokalnih prebivalcev so se 13. junija odpravili v Ilirsko Bistrico in pri tamkajšnjem pokopališču naleteli na onemoglega in poškodovanega pastirskega psa, okoli katerega sta krožila dva šakala in se pripravljala, da ga napadeta. V zadnjem hipu V pogovoru z Jurijem Juhantom iz horjulskega zavetišča, ki se je po klicu nemudoma odpravil na terensko posredovanje, je psa pred napadom zveri rešil zadnji hip. To dokazuje tudi videoposnetek na njihovem profilu na faceboo...