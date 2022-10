Za zdravje ne potrebujete veliko – samo telovadbo. Zdravstvene koristi redne vadbe in telesne dejavnosti je težko prezreti. Vsakdo ima koristi od vadbe ne glede na starost, spol ali fizične sposobnosti. Redna vadba pomaga preprečiti ali obvladati številne zdravstvene težave in skrbi, kot so: možganska kap, metabolični sindrom, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, depresija, anksioznost, številne vrste raka, artritis in poškodbe zaradi padcev. Pomaga izboljšati kognitivne funkcije in pomaga zmanjšati tveganje smrti zaradi vseh vzrokov. Telesna dejavnost spodbuja različne možganske...