Oskrbnik na Kredarici: Politika v hribih nima kaj iskati!

Poznajo ga zagotovo vsi slovenski planinci, ki so v zadnjih letih s Kredarice osvojili našega očaka. Herman Uranič je namreč že šesto leto oskrbnik največje, najvišje in najbolj obiskane planinske koče pri nas – Triglavskega doma na Kredarici. Nedavno, ob škandalu pod Triglavom, ko so se protivladni protestniki kriče spravili na predsednika vlade in ministra za notranje zadeve, je postal znan najširši javnosti, saj je bil priča incidentu in ga je za Slovenske novice tudi komentiral. Z zelo priljubljenim oskrbnikom, ki ne varčuje z besedami kritike, ko je to potrebno, smo opravili razgovo...