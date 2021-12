Osamosvojitelji: le redki so zdržali 30 let (FOTO)

Izteka se leto, v katerem praznujemo okroglo obletnico osamosvojitve. Tri desetletja od odločilnega 1991. so se številni spomnili na pomembne mejnike, ki jih je Slovenija preskočila v tistem dramatičnem času. Od zakonodajnih priprav in vojaških spopadov do umika zadnjega jugoslovanskega vojaka in sprejetja nove ustave. Vse teh prelomnih dogodkov ne bi bilo brez ljudi, ki so aktivno sodelovali pri vsenacionalnem projektu. Mnogih vidnih akterjev ni več med nami, denimo Franceta Bučarja, prvega predsednika večstrankarskega parlamenta in enega od očetov naše ustave, Franca Zagožna, prvaka Demosa ...