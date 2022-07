Ena najvplivnejših svetovnih vlogerk, 43-letna Američanka slovensko-hrvaških korenin Kristina Kuzmič, te dni potuje po naši regiji in predstavlja svojo avtobiografijo Drži se! (Hold On, But Don't Hold Still). Veliko obiskovalcev je privabila tudi na streho ljubljanskega nakupovalnega središča Aleja, kjer je pogovor z njo vodila Ana Maria Mitič. Velik preboj je lepa Kristina naredila leta 2011, ko jo je najvplivnejša televizijka na svetu, Oprah Winfrey, v svojem resničnostnem šovu izbrala med 20.000 prijavljenimi za televizijko z največjim potencialom. Dobila je svojo oddajo, za nagrado pa...