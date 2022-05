Prdenje in riganje krav, spuščanje umazanije v potoke in reke, letalski, morski in cestni promet, delovanje termoelektrarn, uporaba fosilnih goriv … To je samo nekaj najhujših onesnaževalcev, ki so po ugotovitvah znanstvenikov pripeljali do podnebnih sprememb. V zadnjem času jih neposredno občutimo tudi pri nas: nadpovprečno toplo vreme – letošnji maj naj bi bil za kar 12 stopinj Celzija toplejši od povprečja –, manj snega, suše, neurja in podobne vremenske neprijetnosti se kar vrstijo. Onesnaževanje okolja ne vpliva zgolj na spremembe vremena in okolja, ampak tudi na zdrav...