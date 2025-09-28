Onesnažen zrak nas ubija

BOLNI

V Sloveniji zaradi slabega zraka vsako leto prezgodaj umre 1400 ljudi. Mejne vrednosti ne pomenijo varnih koncentracij, raziskave kažejo, da se pojavljajo negativni učinki na zdravje tudi pod temi.

Onesnažen zrak pospešuje podnebne spremembe, povzroča gospodarske izgube, zmanjšuje kmetijski pridelek in precej ogroža naše zdravje. Po podatkih Združenih narodov (ZN) je onesnaženje zraka drugi vodilni dejavnik tveganja za smrt. Na leto povzroči približno 8 milijonov prezgodnjih smrti zaradi bolezni, kot so možganska kap, bolezni srca, pljučni rak in akutne okužbe dihal, nedavno so znanstveniki na ta seznam dodali še eno bolezen, demenco. Zaradi onesnaženega zraka vsako leto predčasno umre 240.000 Evropejcev, med njimi s(m)o tudi Slovenci. A je vseeno večina prebivalcev na sončni strani Alp ...