Omejitve in prepovedi v naših občinah: obvezna oblačila in celo voda za kužka

V prvem vročinskem valu že sredi junija smo lahko ugotavljali, da se v soboto na morje ne smeš odpraviti pozno dopoldne, temveč najpozneje ob 6. uri. Četudi si prikrajšan za kakšno uro spanja, se to še kako izplača – prihraniš čas in živce. Parkomati so že povsod. FOTO: JANEZ PETKOVŠEK Kljub povečanemu prometu zaradi tujih turistov, ki z avti in avtodomi že dobra dva tedna skupaj s Slovenci odhajajo na dopust proti slovenski in hrvaški obali, namreč od Ljubljane do Kopra prispeš v dobri uri. In to še pred neznosno vročino. To je pomembno tudi zato, ker v priljubljenih letoviščih, kot so ...