Omara naj zadiha

Stara razvlečena pižama

Obleko, ki ste jo imeli na več kot petih porokah

Oblačila bivšega partnerja

Občutek je osvobajajoč.

Ponošeni modrčki

Reklamne majice

Madeži, ki jih ne morete odstraniti

Preozka oblačila

Iz preteklega življenja

Kosi brez para

Na koncu vidimo, kako malo potrebujemo.

Med prehajanjem iz enega letnega časa v drugega je čas za prevetritev omare. Takšno opravilo pa je tudi priložnost, da se znebimo kosov, ki v njej preprosto nimajo česa iskati. Kaj šele na vašem telesu. Kajti v življenje ne prinašajo ničesar dobrega. Nasprotno: ne samo da kradejo dragoceni prostor, privlačijo tudi negativne energije in zato slabo vplivajo na počutje. Poglejte torej, česa se morate čim prej znebiti.Vseeno je, ali jo še oblačite ali že dolgo samo leži v omari, v vsakem primeru naj roma v smeti, vi pa si privoščite novo, udobno spalno oblačilo.Naj jo nadomesti drugo slavnostno oblačilo. Ob naslednjem vabilu na poroko si torej omislite novo primerno obleko. Čas stare se je že iztekel.Morda jih hranite zaradi nostalgije ali se vam jih le ne ljubi pospraviti iz omare. Ne glede na razlog je skrajni čas, da se jih znebite. Kajti čustvene navlake v življenju res ne potrebujete.Sčasoma modrčki izgubijo pravo obliko in dojkam ne dajejo več potrebne opore. Takšni v vašem predalu le zasedajo dragoceni prostor in slabo vplivajo na življenjsko energijo.Če jih nosite, naj bo. A tiste, ki so v omari in jih nikoli niste oblekli, podarite ali jih spremenite v krpe za brisanje prahu.Če jih je nemogoče oprati, nimajo v vaši omari česa iskati.Upate, da jih boste nekoč znova oblekli, a potihoma veste, da se to najbrž ne bo zgodilo. Kupite si nova, udobna oblačila, ki vam bodo pristajala.In če se boste nekoč vendarle znebili tistih odvečnih kilogramov, si boste zaslužili nova.Še iz srednješolskih ali študentskih dni … Zakaj jih še imate, ni pomembno. Pomembno je, da kradejo prostor in dobro energijo, saj vas držijo v preteklosti, zato se jih končno znebite.Nogavice, rokavice in druga oblačila, ki se nosijo v dvoje, velikokrat ostanejo osamljeni, vi pa čakate, da se bo nekje pojavil še drugi par. Praviloma se to ne zgodi. Zato se od vsega, kar nima več pripadajoče družbe, raje poslovite.