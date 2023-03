Okronali pohorskega carja

Na Mariborskem Pohorju so okronali 58. pohorskega carja. Kučmo s ploščicami vseh predhodnikov in plašč iz ovčje kože ter medaljo z grbom mesta je od dozdajšnjih carjev nasledil predsednik ASK Branik, sekretar Zlate lisice ter član upravnega odbora NK Maribor Gregor Lednik.

Gregor Lednik (v sredini) s podporniki Pohorja in turisti FOTO: osebni arhiv

Gre za eno najdaljših tradicij na Pohorju; po uspešno izvedeni Zlati lisici, točneje na pustno soboto, na internem zboru vsi pohorski carji izmed ožjih kandidatov na povorki pohorskih carjev, na pustni torek, izberejo naslednika. »Novoizbrani to izve šele na koncu povorke, ki jo z ekipo prisotnih carjev in protikandidatov opravi čez dan na prav vseh pohorskih smučiščih, tj. na okoli 42 kilometrih prog po približno 12 urah smučanja,« je povedal Lednik, ki prizna, da je bil presenečen, da so letos izbrali prav njega. »Priznam, da mi ta naziv veliko pomeni, ne nazadnje ga prejmejo pohorski delavci, ki Pohorju dajo sebe.«

Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se Zlata lisica vrne na Pohorje.

Pohorju bi vrnil carjevanje

Vsak pohorski car mora ob nastopu funkcije izpostaviti nekaj nalog, ki jih želi ali mora izvesti. Lednik se je zavezal, da bo povezal vse pohorske carje, prav tako je poudaril uspešno sodelovanje med Mestno občino Maribor ter Pohorjem, da se zadani cilji izvedejo. 60. Zlato lisico želi po dolgem času dokončno vrniti domov. »Pohorju želim vrniti carjevanje, to je največja zabava v pustnem času, ki je zamrla. Posebno intenzivno pa delamo za vrnitev Zlate lisice na Pohorje. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bomo s sodelavci Pohorje naredili belo, to pa tudi pomeni, da se Zlata lisica vrne tja, kjer mora biti.«

Helikopterski v družbi pohorskih carjev na Pohorju FOTO: osebni arhiv

Pohorski car je lahko samo član ASK Branik ter marljivi pohorski delavec, izbere ga ekipa že izvoljenih pohorskih carjev. Tradicija se vleče že več kot 60 let. Vsak pohorski car dobi svoje partizansko ime oziroma bolje rečeno pohorski pridevnik. Lednikov je Helikopterski. »Doslej so trije carji svoj mandat, zaradi višje sile, podaljšali za leto dni. Prvi je bil 17. pohorski car Filip Gartner - Gun (1970–1981) zaradi smrti predsednika SFRJ Josipa Broza - Tita; 51. pohorski car Boštjan Tancer - Neobremenjeni, ki je carjeval med letoma 2014–2016, zaradi preureditve statusa smučarskega kluba, ter 56. Filip Flisar - Kroserski, ki je carjeval v obdobju 2020–2022, zaradi korone,« razloži podaljšane mandate Helikopterski. In zakaj je Lednik prejel prav ta vzdevek? »Za uspešno izvedbo letošnje Zlate lisice v Kranjski Gori je bilo treba sneg iz cilja na zgornji del proge voziti s helikopterjem.«

Lednik resno jemlje delo, ki ga opravlja. Na tekmah NK Maribor kot član UO NK Maribor FOTO: Marko Pigac

Ker je carjevanje ena najdaljših pohorskih tradicij, ki se ni opustila, čeprav se je Zlata lisica premikala po zemljevidu Slovenije, bi jo vendarle lahko prijavili na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine? »Morebiti pa res,« z zanimanjem odgovori Lednik, ki ima poleg menedžerske še marketinško žilico.