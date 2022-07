Okrasni vrtiček, ki ga ni treba zalivati

Letošnje poletje z vročino in sušo ne prizanaša. S takšnimi razmerami se soočamo že nekaj let in glede na hitrost, s katero se planet segreva, ne gre pričakovati, da se bodo kmalu spremenile. Še več, podnebni aktivisti in okoljevarstveniki opozarjajo, da naj bi na zemlji pitne vode zmanjkalo že do leta 2040! V Sloveniji je imamo na srečo za zdaj še dovolj, kar pa ne pomeni, da lahko z njo razmetavamo. Zaradi sušnega julija so ponekod prebivalcem že svetovali, naj ravnajo racionalno, kar pomeni tudi manj zalivanja vrtičkov. Opravilo, ki zahteva ogromno vode, pa lahko s premišljeno izbiro rastli...