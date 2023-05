Letošnji maj jo je marsikateremu vrtičkarju pošteno zagodel. Nestrpno smo pričakovali, da minejo najprej ledeni možje, nato še Zofija, in bomo sadike, ki smo jih dolge tedne pridno vzgajali na toplem, lahko prestavili na gredice. Če so nam ledeni možje prizanesli in se v večjem delu države temperature niso spustile pregloboko, pa dež ni in ni hotel ponehati. Razmočena tla seveda niso primerna za delo na vrtu, zemlja je namreč močno zbita, zato je sajenje oteženo, predvsem pa je po takšnih tleh odsvetovano hoditi, saj jih bomo še bolj zbili in pozneje jih bo težko zrahljati. Mrežo proti toči l...