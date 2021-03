Odstranili drevesa in spomenike (FOTO)

Ko so sredi novembra lani na Trgu vstaje, kjer stoji tudi stavba ruške občine, zapele motorne žage, je večina menila, da gre le za lepotni popravek, morda celo obrezovanje tamkajšnjih dreves. Na trgu, ki je bil roko na srce s svojo ozelenitvijo bolj podoben parku, so po poseku ostala le tri drevesa. »Nemudoma sem protestiral, a je županja dejala, da za to ne potrebuje nobenega dovoljenja. Park je del kulturnega spomenika, ki je evidentiran v registrih. Ta park ima varstveni režim in ima svojo parcelno številko 676. Piše, da se morata ohranjati njegova historična identiteta in prvinskost...