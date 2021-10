Odlični uspehi plovčkarjev, kastingarjev in muharjev

September in oktober sta bila, kar se tiče ribiških tekmovanj v različnih disciplinah na svetovni ravni, precej uspešna tudi za slovenske ekipe in posameznike. Z dveh svetovnih prvenstev in enega regijskega so domov namreč prinesli kopico medalj.

Radeče gostile 19 držav

Preteklo nedeljo so se v Radečah, kjer je potekalo svetovno prvenstvo ribičev v lovu s plovcem na Savi, posebej izkazali ribiči invalidi. Ti so v konkurenci devetih držav v postavi Rudolf Centrih, Tomaž Vanič, Franc Štefanič in Marko Pešec osvojili ekipno drugo mesto, pred Belgijo in za Italijo, Rudolf Centrih pa je med posamezniki zasedel odlično tretje mesto. Pri slednjem je treba omeniti, da je imel obilo smole, saj je bil oba tekmovalna dela v svojem sektorju dvakrat prvi, a sta ga prehitela Italijana (prvak je postal Alfredo Granaglia), ki sta imela tudi po dve dnevni zmagi, a malo težja skupna ulova.

Uspešna kastingarja FOTO: RZS

V najštevilnejši kategoriji, to je masters (ribiči, stari od 55 do 65 let), so Slovenci med 16 ekipami osvojili deveto mesto (med posamezniki je bil najboljši Petar Dimitrovski na 8. mestu), v kategoriji veterani pa so med desetimi ekipami zasedli 8. mesto (od naših je bil med posamezniki z 10. mestom najboljši Zdravko Bregar). Največ medalj in pokalov so tako v ekipni kot posamični konkurenci odnesli Madžari, Italijani in Angleži. Od naših so prednost domačega terena izkoristili le ribiči invalidi.

Odlični kastingarji

Že v začetku septembra je slovenska kastinška reprezentanca (gre za suhe ribiške discipline – metanje obtežilnikov v daljavo, v tarčo ...) domov prinesla kar dve posamični odličji. Tjaša Flajs je na svetovnem prvenstvu v kastingu na Madžarskem osvojila zlato medaljo, Dušan Stevanovič pa je svoji bogati zbirki dodal bronasto kolajno.

Sredi septembra so še večji ekipni in posamični uspeh dosegli slovenski predstavniki, ki so se udeležili tekmovanja za donavsko-jadranski pokal v lovu rib z umetno muho v kraju Tjentište na reki Sutjeski v BiH. Prvo mesto med 19 ekipami držav članic donavsko-jadranskega območja je osvojila ekipa RD Bled (tekmovalci Jure Osolin, Rok Šparovec, Matjaž Tirovič), drugo mesto je pripadlo ekipi Ribiške zveze Slovenije (Luka Pesjak, Nejc Pesjak, Žan Valentinčič). V posamični konkurenci je med 57 tekmovalci Rok Šparovec zasedel 2. mesto, tretje Luka Pesjak, Jure Osolin pa je bil šesti.

Na robu deseterice

Na 67. članskem svetovnem prvenstvu v lovu rib s plovcem, ki je sredi preteklega meseca potekalo na italijanski reki Mincio v kraju Peschiera del Garda, so bili med ekipami iz 23 držav najboljši Italijani pred Čehi in Angleži, Slovenija pa je zasedla solidno 10. mesto. S tremi sektorskimi dnevnimi uvrstitvami med najboljšo trojico pa so naši najboljši posamezniki dokazali, da včasih na boljši končni rezultat vplivata tudi sreča in ugoden žreb.

140 tekmovalcev iz 19 držav se je udeležilo svetovnega prvenstva v Radečah.

Obojega ni bilo in zmago je v konkurenci 126 posameznikov odnesel Srb Goran Radović pred Madžarom Imrejem Szakovicsem in Čehom Petrom Klaskom. Od Slovencev je bil najboljši Mitja Kmetec na 34. mestu, Jernej Ambrožič je bil 38., Tadej Panker 41., Primož Adanič 55., Miha Jezovšek pa 84.