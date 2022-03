Odlična gamerska miška, to so njeni glavni aduti

Miška je eden izmed osnovnih kosov računalniške opreme, brez katere si ne znam predstavljati dela z računalnikom. Saj je res, da imajo prenosniki drsne ploščice, po katerih praskamo s prsti, a to je le zasilni nadomestek za pravo miško. Delo z miško je enostavno, intuitivno in natančno, zaradi česar je miška kljub najrazličnejšim kontrolerjem še vedno prva izbira za gamerje pri večini računalniških iger, še posebno pri streljačinah in RPG-jih (igre igranja vlog). Miške se lahko uporablja tudi pri videokonzolah, kot je playstation, saj ima igralec, ki v akcijskih streljačinah igra z njo, opazno prednost pred igralcem, ki uporablja priloženi kontroler (je pa ta boljši za druge tipe iger).

Paleta ožičenih in brezžičnih

Pri danski družbi SteelSeries, ki proizvaja gamersko periferno opremo, ponujajo široko paleto ožičenih in brezžičnih mišk, pri čemer lahko omenim, da tisti pravi gamerji prisegajo na žično povezavo, saj pri brezžični vedno obstaja majcen časovni zamik. No, ta je pri sodobnih gamerskih miškah, ki se z računalnikom niti ne povežejo prek bluetootha, ampak prek lastne (hitrejše) brezžične povezave, tako da tudi z brezžično miško ne bomo ustrelili mimo, bo pa treba zanjo odšteti kakšen evrček več.

Miška prime je narejena za desničarje; levičarji bodo morali izbrati kak drug model. FOTO: Staš Ivanc

Močne specifikacije

Glavni aduti miške prime so kakovostna optično-magnetna stikala glavnih tipk, ki naj bi zmogla kar 100 milijonov klikov, optični senzor, ki omogoča visoko občutljivost miške do 18.000 CPI (znakov na palec), hitrost premikanja do 450 IPS (palcev na sekundo) in zaznavanje pospeška do 50 G. Kombinacija slednjih treh dejavnikov zagotavlja, da je miška primerna tudi za profesionalne gamerje oziroma za resne igralce: samo visoko število CPI ali DPI (pik na palec) ni dovolj, saj večina profesionalnih gamerjev miško nastavi na manj kot 3000 CPI.

100 milijonov klikov naj bi prenesli glavni tipki.

Vrhunska izkušnja

Igranje s steelseries prime je pričakovano vrhunsko in prav tako je brezhibna vsakodnevna uporaba. Miška lepo sede v roko, pri čemer imamo poleg odličnega in osvetljenega kolesca in glavnih tipk pod palcem na voljo še dodatni tipki, ki ju seveda lahko programiramo, v osnovi pa sta nastavljeni za premik naprej in nazaj v spletnih brskalnikih. Miško fino nastavljamo v programu SteelSeries Engine, ki ga potegnemo z interneta. V nasprotju z nekaterimi drugimi miškami je prime razmeroma konservativno osvetljena, saj so sijoče diode, katerih barvo nastavljamo v Enginu, skrite le v koleščku in ne pod celotno površino miši. Matirani material je prijeten na otip in tudi pri močnejšem potenju rok ne izgubimo oprijema. Nič čudnega, saj so miško razvijali v sodelovanju z gamerji. Priložen je dvometrski kabel s pletenim tekstilnim ovojem. Skratka, odličen izdelek.

Dobra cena

Ožičena miška prime spada med cenejše SteelSeriesove izdelke, pri čemer je treba zanjo odšteti okoli 70 evrov, a trenutno imajo v svoji spletni trgovini akcijo, s katero se poceni za 20 evrov. S poštnino je glodavec tako še vedno za desetaka cenejši kot sicer, pa še brezplačna podloga je zraven.