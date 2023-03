Odkrivanje samega sebe

Vaš dnevnik ustvarja priložnost za ponovno vzpostavitev stika s seboj in raziskovanje težkih čustev. Mnogi ljudje v najstniških letih pišejo dnevnik, bodisi po lastni izbiri bodisi zaradi šolske naloge. Morda so minila že dolga leta, odkar ste pomislili, da bi pisali na papir in izrazili svoje misli in sanje. Toda vodenje dnevnika lahko koristi vsakomur v katerem koli obdobju življenja.

Prednosti

Ljudje po vsem svetu so se stoletja dolgo zatekali k dnevnikom kot zaupanja vrednim prijateljem. Razmišljanje o vsakodnevnih izkušnjah, odnosih in osebnih vrednotah vam lahko pomaga pri boljšem stiku s svojimi mislimi in občutki. To lahko pripelje do večjega duševnega miru. Dnevnik ponuja tudi varen prostor za izražanje težkih čustev, kar vam olajša mučne misli, ki jih morda težko delite naglas. Bi radi poskusili pisati dnevnik? Ne veste, kje in kako začeti? Za vas smo zbrali nekaj različnih sklopov iztočnic, da vam bo bolje šlo in vas morda potisnilo na pot, na kateri se boste potem sami povsem brez težav znašli. Saj veste, vsak začetek je težak.

Kako uporabljati iztočnice

Zagotovo lahko izveste več o sebi, če pregledate, kaj počnete vsak dan, vendar vodenje dnevnika pogosto presega le zapisovanje dnevnih dogodkov. Dnevniške iztočnice ponujajo določene teme za razmislek, kar je lahko koristno, ko želite, da pisanje postane navada, vendar nikoli ne veste, o čem bi pisali, imate veliko nasprotujočih si misli, ki jih je treba spraviti v razumljivo razvrščenost, počutite se, kot da bi lahko pisali ves dan, in bi radi bolj usmerili svojo pozornost. Nekatere iztočnice vam lahko celo pomagajo zbrati misli o nedavnem konfliktu s prijateljem ali partnerjem. Pisanje o posebnih izzivih v odnosih vam lahko pomaga razjasniti vaše čustvene potrebe in najti način, da jih izpolnite. Pisanje dnevnika je na splošno najbolj koristno, če to počnete redno, čeprav ni nujno, da pišete vsak dan. Če vam primanjkuje časa, se lahko odločite za 3 dni vsak teden in vsak dan izberete eno iztočnico za pisanje. Razvrstili smo jih v kategorije, ki se osredotočajo na odnose, čustva, vaše občutke glede dela in drugo.

Ljubezen in odnosi

Močni, podporni odnosi lahko pomagajo izboljšati splošno dobro počutje, zaščititi pred težavami z duševnim zdravjem, kot je depresija, in okrepiti trdoživost, kar se nanaša na vašo sposobnost premagovanja številnih življenjskih izzivov.

Pisanje o odnosih z ljubljenimi ponuja priložnost za:

* raziskovanje načinov, kako vas te vezi krepijo,

* izražanje hvaležnosti za ljudi, ki jih imate radi,

* prepoznavanje, kdaj vam odnosi ne služijo več, in

* raziskovanje, kaj želite od prihodnjih odnosov.

Poskusite s temi iztočnicami:

1. Komu najbolj zaupate? Zakaj?

2. Katere so vaše prednosti v odnosih (prijaznost, sočutje itd.)?

3. Kako črpate moč iz ljudi, ki jih imate radi?

4. Kaj najbolj cenite v odnosih (zaupanje, spoštovanje, smisel za humor itd.)?

5. Katere tri pomembne stvari ste se naučili iz prejšnjih zvez?

6. Katerih pet lastnosti najbolj cenite pri potencialnih partnerjih?

7. Kako pokažete sočutje do drugih?

8. Kako lahko to isto sočutje razširite nase?

9. Katere tri stvari dobro delujejo v vašem trenutnem razmerju?

10. Katere tri stvari bi lahko bile boljše?

11. Kakšne meje bi lahko postavili v svojih odnosih, da bi zaščitili lastno dobro počutje?

12. Česa si najbolj želite, da se vaši otroci (ali bodoči otroci) naučijo od vas?

13. Kako lahko bolje podpirate in cenite svoje ljubljene?

14. Kaj vam pomeni ljubezen? Kako jo prepoznate v razmerju?

15. Naštejte tri stvari, ki bi jih radi povedali prijatelju, družinskemu članu ali partnerju.

Delo in kariera

Najverjetneje večino časa preživite v službi. Zaradi tega je vaša kariera precej pomemben del vašega življenja. Izpolnjujoča služba lahko spodbuja občutek namena in zadovoljstva z življenjem. Po drugi strani pa vas lahko služba, ki od vas zahteva preveč ali ne izkoristi vaših edinstvenih talentov, izčrpa in povzroči izgorelost. Če si vzamete nekaj časa za raziskovanje svoje trenutne kariere, lahko poudarite, kaj vas pri vaši službi veseli, in ugotovite, kdaj je morda čas za spremembo.

Tukaj je nekaj nasvetov, ki jih morate upoštevati:

1. Kako pri delu uporabljate svoje osebne prednosti in sposobnosti?

2. Kako vaši sodelavci in nadrejeni prepoznavajo vaše prednosti?

3. Kako vas izpolnjuje delo?

4. Ali si zaradi tega želite več?

5. V katerem delu delovnega dne najbolj uživate?

6. Kaj pri vašem delu se vam zdi resnično, nujno ali pomembno za vas?

7. Se vidite na istem delovnem mestu čez 10 let?

8. Kakšne so vaše karierne ambicije?

9. Katere tri stvari vam lahko pomagajo začeti delati za uresničitev teh ciljev?

10. Kaj lahko storite, da izboljšate svojo delovno uspešnost?

11. Kaj vas vaše delo nauči?

12. Ali ponuja nadaljnje priložnosti za učenje in rast?

13. Vas delo izčrpava ali preobremenjuje? Zakaj?

14. Je to nekaj, kar lahko spremenite?