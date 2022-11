Za osteoporozo sta značilni nizka mineralna gostota in porušena mikroarhitektura kosti. Kosti, ki so bile nekoč močne, postanejo krhke, lomljive in nagnjene k zlomom. Bolniki si namreč zlomijo kosti že pri manjših padcih s stojne višine, največkrat jo skupijo zapestje, vretenca in kolk ter nadlaht. Za kakovostne kosti»Osteoporozo imenujemo tudi pediatrična bolezen z geriatričnimi posledicami – do 30. leta si namreč izgradimo največjo kostno maso, ki nato začne upadati, še zlasti pospešeno pri ženskah po menopavzi,« pojasnjuje sogovornica. »Zato je v tem obdobju zelo pomembno, da si z zdravim ...