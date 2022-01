Ciril Komotar, 40-letni avtomobilski bloger, influencer in še kaj, te dni s kocko Triglavskega ledenika, imenovano Toli, v zamrzovalni skrinji v prtljažniku svojega avta potuje s sončne strani Alp vse do Pekinga, kjer bodo med 4. in 20. februarjem na sporedu 24. zimske olimpijske igre. Kaj je Toli? To je kratica za košček triglavskega ledenika (Triglav Olympic Legendary Ice, po slovensko triglavski olimpijski legendarni led), ki je krenil na dolgo pot okoli sveta v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Pivovarno Laško in dvema ambasadorjema – predsednikom Slovenije Borutom Paho...