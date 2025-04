Od razbojnika do imperatorja

Od 1. do 7. januarja,

od 19. do 28. junija,

od 1. do 7. septembra,

od 18. do 26. novembra

V preteklem življenju ste bili briljanten intelektualec.

Vaši glavni lastnosti sta bili iskrenost in inteligentnost. Zaradi svojega briljantnega uma niste spregledali zavistnih sovražnikov. Vaše preroške vizije so bile močno povezane z intuicijo in ves čas ste hrepeneli po novem znanju in odkritjih. Zdaj imate občutek dolžnosti do ljudi. Imate veliko pozitivnih lastnosti, vaš intelekt je v tem življenju še veliko večji in prizadevate si globoko raziskati svojo dušo. Vaš moto je: »Želim razkriti korenine vseh skrivnosti.«

Od 8. do 21. januarja,

od 1. do 11. februarja

V preteklem življenju ste bili prijazen razbojnik.

Rodili ste se v revni družini in se zaradi tega veliko prej zavedeli, da je svet razdeljen na bogate in revne. Vaš moto iz preteklosti je Vzemi bogatim in daj revnim. Še danes ste idealist, a bolj previden kot prej. Najprej boste dobro premislili in se nato odzvali. Srce odprete samo tistim prijateljem, za katere se je izkazalo, da si to zaslužijo. V ljubezni ste preveč zahtevni in sanjate, da jo boste doživeli z dušo in telesom.

Od 22. do 31. januarja,

od 8. do 22. septembra

V preteklem življenju ste bili potujoči umetnik.

Bili ste oseba z zelo divjo domišljijo, nadarjena za zabavanje ljudi. Bili ste v središču pozornosti in imeli ste veliko ljubimcev. V tem življenju ste občutljivi, vendar svojih čustev ne pokažete hitro. Še naprej privlačite pustolovščine, a ste vezani na en kraj in eno osebo. V tem življenju imate ostre in prodorne misli in ni problema, ki ga ne morete rešiti.

Od 12. do 29. februarja,

od 20. do 31. avgusta

V preteklem življenju ste bili ljubljenec kralja.

Nikoli niste ničesar prejeli z nasiljem. Vse ste storili taktično in nežno in uspelo vam je očarati veliko src, čeprav ste imeli pogosto težave zaradi ljubosumja svojih nasprotnikov. Danes ste zelo občutljiva oseba in se jezite, ko se kdo meša v vaše osebne zadeve. Bojite se osamljenosti in izolacije, a ste do ljubljene osebe nezaupljivi in naporni. Ne pokažete svojih občutkov.

Od 1. do 10. marca,

od 27. novembra

do 18. decembra

V preteklem življenju ste bili gospodar imperija.

Bili ste ponosna in ambiciozna, visoko inteligentna osebnost. Uspelo se vam je dvigniti celo na kraljevi prestol, postali ste vladar velikega imperija ter vladali s strogostjo in disciplino. Tako vam danes ni všeč, če vam kdo ukazuje, ljubite svojo svobodo in jo z vsemi silami poskušate obdržati. Ste velik individualist, v ljubezni pa ste sebični in vaša razmerja so kratkotrajna.

Od 11. do 31. marca,

od 18. do 29. oktobra,

od 19. do 31. decembra

V preteklem življenju ste bili govornik.

Bili ste zelo pameten strateg z močnimi govornimi sposobnostmi. Vaša slabost je romantično in ljubezensko srce. Ljubezen ste doživeli s telesom in dušo in dali ste več kot prejeli. Ni presenetljivo, da ste po vsakem razočaranju postajali bolj maščevalni. V sedanjem življenju imate še vedno govorne spretnosti in iščete še močnejše odnose. Ne prenašate ljudi s šibkimi dušami, za prijatelje pa ste pripravljeni dati vse. V ljubezni ste zelo sumničavi in ljubosumni. U. J.