Internetni fenomeni: Od prodajalca pisarniških pripomočkov do internetnega zvezdnika

Rob Kenney je čisto navaden moški. Nosi očala, ima plešo, ženo in dva odrasla otroka ter živi normalno družinsko življenje v Kentu v ameriški zvezni državi Washington. Še ne tako davno se je ukvarjal s prodajo pisarniških pripomočkov. Čeprav se opisuje kot introvertiranega, je v resnici precej zgovoren. Rob Kenney je tudi zvezdnik youtuba. In facebooka in instagrama in tiktoka, pa še knjigo je napisal. Rob je človek, ki na svojem kanalu na youtubu z naslovom Dad, how do I? (Oči, kako naj?) objavlja nasvete za vse tiste, ki odraščajo brez očeta, ki bi jim lahko svetoval pri povsem vsakdanjih stvareh, kot je zavezovanje kravate, britje, zabijanje žebljev, sestavljanje pohištva itd. Oh, da, in na youtubu ima 4,7 milijona naročnikov.

Kako si zavezati kravato

Rob Kenney je odraščal brez očeta, zato se je vsega moral naučiti sam, zdaj pa to deli z drugimi. FOTO: youtube

V času pandemije covida-19 je pomislil, kaj če bi na youtubu začel objavljati videe z nasveti oziroma navodili, kako se lotiti čisto običajnih opravil. Prvi se je imenoval Kako si zavezati kravato. Posnel ga je na način, kakor da oče razlaga sinu, mirno, počasi, potrpežljivo, s čisto običajnimi napotki. Posnetek je postal pravi hit; ima že 2,3 milijona ogledov. Naslednji video se je imenoval Kako se obrijem. Tudi ta je postal viralen. Sledila so navodila, kako odmašiti korito. In število gledalcev je raslo in raslo.

Gledalci so se mu zahvaljevali, ker je na normalen način mladim pokazal, kako se lotiti vsakdanjih stvari, ki čakajo vsakega odraščajočega fanta – pa tudi dekle –, kar pa zna biti težava, če doma ni očeta. Rob je črpal iz osebnih izkušenj, saj je odraščal brez očeta oziroma brez obeh staršev. Starši so se namreč ločili, socialne službe so odločile, da mama ni sposobna skrbeti za kar osem otrok, oče pa se tudi ni pretirano ukvarjal z njimi, dokler jih ni še on zapustil. Rob se je pri 14 letih s starejšim bratom in njegovo ženo vselil v prikolico in se odločil, da svojim otrokom nikoli ne bo zadal takšnega gorja.

Normalno odraščanje

Rob z družino; odraščal je brez očeta, zato se je moral vsega naučiti sam, zdaj pa to deli z drugimi. FOTO: instagram

Ko je sam postal oče, je bil njegov glavni cilj, da njegova otroka normalno odraščata. To mu je tudi uspelo, a čutil je, da lahko svetu ponudi še nekaj več. In tako se je odločil posneti prvi video. Zdaj ko se število naročnikov na njegovem kanalu na youtubu bliža petim milijonom, ne ponuja le osnovnih nasvetov, ampak v videih govori o življenju, lika srajce, peče piškote, popravlja stvari po hiši, menja olje v avtomobilu, in to na način, ki je vsakomur blizu. Kot oče. In v tem je skrivnost njegovega uspeha. Ni treba biti provokativen vplivnež, da pritegneš zanimanje mladih, lahko si to, kar si, in vsakdanje stvari predstaviš na vsakdanji način.

Čeprav Rob Kenney zdaj lahko živi od ogledov in sponzorskih pogodb, ga ne zanima, kako pridobiti nove naročnike, ampak to, kako opogumiti gledalce, da se lotijo česa novega. »Pojdite in poskusite,« pravi Rob o svojih videih. »Če vas je česa strah, sem tukaj, da vas spodbujam. Očetovstvo ni le popravljanje stvari okoli hiše. Upam, da na svojem kanalu z vami delim tudi svoje srce.«