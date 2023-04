Od odprave popolne zaščite do odstrela

Ko je človek udomačil prvo divjo žival, pa naj gre za psa, mačko, kozo, konja, kravo ali drugo, je (ne)zavedno ali (ne)hote prevzel tudi odgovornost za njeno vsesplošno skrb in zaščito vse do njene naravne smrti ali vsaj do trenutka, ko jo je namenil svoji potrebi po mesni hrani. A s tem je posegel v naravne zakonitosti in podrl dotedanja razmerja med prostoživečimi živalmi. Udomačene živali so v funkciji človekovih potreb in zabave dobile posebno zaščito oziroma postale človekov »plen«, ki ga noče deliti s prostoživečimi zvermi in drugo divjadjo. Še več, drugim živalim omejuje življenjski pro...