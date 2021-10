Od nasilja ne bežim, ampak ga posnamem

Legendarni slovenski fotograf, 73-letni Tone Stojko, je znan predvsem po svoji reportažni, gledališki, portretni, koncertni in umetniški fotografiji. Med reportažnimi so mu najbližje fotografije demonstracij, ki se jim s svojim objektivom posveča že pet desetletij. Že 50 let spremlja proteste. Foto: Jože SuhadolnikNa protest ne gre, ker bi bil na strani enega ali drugega, temveč da bi ujel realnost tistega trenutka. Pri tem priznava, da se da isto fotografijo vselej razumeti na različne načine, vendar ko fotografija pride na svet, ni več v njegovih rokah, kako bodo prizore na njej interpretir...