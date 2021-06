Od MasterChefa do osebnega chefa

Drugačno življenje

Anže je na Dunaju kuhal za družino. Foto: Igor Modic

Vem, da me doma čakajo nove priložnosti in da sem se odločil prav.

Za 20-letnega študenta je bil to res zajeten kupček denarja.

S simpatičnim Dolenjcem sva se za razgovor dogovarjala, ko je še živel na Dunaju, medtem pa se je vrnil domov in sva se lahko srečala v Ljubljani. O svojem delu v tujini mi pove: »Na Dunaju sem opravljal prvo resno službo. Delal sem kot osebni chef in kuhal za družino. Sicer je šlo za krajše časovno obdobje, od aprila do sredine junija. Zdaj sem to delo končal in se vrnil domov k novim izzivom in priložnostim.« Seveda me je takoj zanimal razlog odpovedi in Anže mi pojasni: »Da sem končal delo na Dunaju, sem se odločil sam. Naučil sem se, da moraš poslušati sebe in to, kar ti sporoča telo. Vem, da me doma čakajo nove priložnosti in da sem se odločil prav.«Ker je naš resničnostni zvezdnik nekaj časa preživel v avstrijski prestolnici, se najprej dodobra pogovoriva o tem. »Življenje na Dunaju se mi zdi precej drugačno. V dobrem in slabem pomenu. Predvsem je zelo drago, meso, na primer, je tudi dvakrat dražje kot v Sloveniji. Da ne omenjam cen rib in preostalih morskih dobrot – noro! Sicer pa je ponudba izdelkov večja in pestrejša. Skoraj vsak izdelek je možno kupiti tudi v bio različici. Šele ko vidiš, kako visoki so stroški kje v tujini, spregledaš, da je to, kar imamo doma, daleč najboljše in najlepše. No, to so moja opažanja. Mesto je ogromno, nisem ga utegnil kaj veliko videti in raziskati. Ob kateri drugi priložnosti, ko bom imel na voljo več prostega časa, pa ga bom zagotovo.«Več kot očitno je pogrešal Slovenijo.»Dom je le dom. Sem zelo družinski človek, saj mi družina pomeni ogromno, in to sem še bolj spoznal med bivanjem na Dunaju. Zagotovo mi je najbolj manjkala družina – v širšem pomenu, kamor spadajo tudi prijatelji. Res sem pogrešal osnovno komunikacijo iz oči v oči. Ni enako, četudi se po telefonu ali videoklicu z njimi slišiš vsak dan. Drugače pa res super za tehnologijo, da smo lahko v stiku vsaj na takšen način.«Minilo je dve leti, odkar je zmagal v peti sezoni MasterChefa Slovenija in se je njegovo življenje precej spremenilo. »Na začetku je bilo veliko novosti, na katere se je bilo treba navaditi – mislim predvsem na prepoznavnost. Ob vseh študentskih obveznostih je bilo treba izpeljati res ogromno dogodkov; to mi je bilo seveda v interesu. Zato je študij na trenutke nekoliko trpel in ni bilo lahko. Najpomembneje pa je, da sem se osebno zelo razvil. Dobil sem drugačen pogled nase, doživel neprecenljivo življenjsko izkušnjo. Drugače gledam na vse skupaj kot pred tekmovanjem.« In kako je porabil 50 tisočakov, ki jih je prejel za zmago?»Denar zna kar hitro izpuhteti, če ga trošiš nespametno. Za 20-letnega študenta je bil to res zajeten kupček denarja. Takoj po zmagi sem organiziral večjo zabavo za vse sorodnike, prijatelje in sosede. Februarja lani pa smo z družino odpotovali v Dominikansko republiko. To je bila obljuba, ki sem jo dal še pred tekmovanjem – če zmagam, vse peljem na počitnice. Del denarja sem vložil v znanje, nekaj pa sem dal na stran.«Po razmisleku še pristavi: »Če se je še kaj zares spremenilo, pa je prav gotovo tudi to, da mi je zmaga v MasterChefu dala mnogo možnosti in priložnosti. Preizkusil sem se lahko v res najrazličnejših stvareh, spoznal veliko novih ljudi. Za nobeno stvar in priložnost mi ni žal. Na trenutke je bilo res noro, da skoraj nisem vedel, kje se me drži glava. Je prišel tudi kakšen dan, ko sem v enem dnevu izpeljal tri dogodke.«Ker je slavil leta 2019, se mu je mandat zmagovalca zaradi vseh ukrepov v koronakrizi podaljšal za več kot pol leta. Redno je spremljal tudi letošnjo sezono oddaje. »Nisem zamudil nobenega dela. Res padem v tekmovanje in z zanimanjem gledam, kako se udeleženci razvijajo in postajajo boljši.« Sicer pa kuha že od mladih nog, od svojega četrtega leta.»Želja po kuhanju in ustvarjanju je bila zmeraj velika. Na splošno pa me zanima ogromno stvari, imam kar več talentov. Zato se mi je bilo kot najstniku težko odločiti, kaj bo številka ena, ki jo bom počel. Na koncu sem se vendarle odločil za kuharstvo.« Nekaj je ostalo tudi neuresničenih želja. »Od nekdaj si želim potovati po svetu, raziskovati države in svetovno kulinariko. S tem bi zagotovo dobil nekaj kuharskega znanja in širine. V načrtu je že več čudovitih potovanj, problem pa je čas. Zagotovo si želim čim več prepotovati zdaj, v mlajših letih – ko me še ne omejujejo druge stvari.«Ob koncu pogovora mi v smehu še zatrdi: »Vsak dan si želim narediti čim boljši in ga izkoristiti kar se da dobro.«