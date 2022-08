Od limonin(ov)ega soka do oljčnega olja

Imate raje limonin sok ali limonovega? Slovnično rečeno – gre za vrstni pridevnik iz samostalnika ženskega spola, ki ga tvorimo s pripono -ov. S pripono -in se je nekdaj tvorilo samo svojilne pridevnike. V SSKJ2 najdemo tako pridevnik limonov, ki se nanaša na limono ali limonovec (limonov grm, limonov sok, limonova lupinica, limonov sladoled), kot limonin, ki se nanaša samo na limono (limonini krhlji, limonin sok, limonina lupina). Pravopis pa daje prednost pridevniku limonov (sok) pred limoninim.

Se v peklensko vročih dneh hladite z jagodnim ali jagodovim sladoledom? Vrstnost izražamo tudi s pripono -ni. V SSKJ2 in v pravopisu najemo pridevnik jagoden, torej nanašajoč se na jagodo (jagodni cvet, jagodni sladoled, jagodna marmelada, jagodna barva), in jagodov (jagodovi listi, jagodov sladoled, jagodova marmelada). V Slovenskem pravopisu sta prav tako oba vrstna pridevnika.

Raba kaže, da raje pijemo limonin sok kot limonovega in pogosteje uporabljamo pridevnik jagodni kot jagodov.

Kaj pa malinin kolač, morda malinov? Po SSKJ2 se malinov nanaša na maline (malinov sok, malinova marmelada, malinov nasad, malinov okus), pridevnika malinin v njem ni. Tudi v pravopisu je samo malinov.

Pogosteje v rabi zasledimo malinin, ki glede na pripono izraža svojino, torej malinina tortica – pripada malini. V rabi ostro razlikovanje med priponami in pripadajočimi pridevniki izginja.

V praksi je pa kako? Nekateri niti v sanjah ne bi naročili jagodovega sladoleda, le jagodnega, drugi ne bi pili limonovega likerja, ampak samo limoninega, tretji bi jedli malinin biskvit.

Oljčno ali olivno olje? Agronomska stroka dosledno uporablja termina oljka in oljčno olje, medtem ko v splošnem jeziku prevladuje raba oliva in olivno olje. Vse štiri izraze najdemo tudi v slovarju in pravopisu, pri čemer tako oliva kot oljka lahko označujeta drevo ali njegov sadež.

V slovenski Istri se za plod oljke tradicionalno uporablja izraz oljka in za olje iz njega oljčno. Za plod se je tudi v terminologiji uveljavil izraz oljka in za olje besedna zveza, v kateri je prva sestavina tvorjena iz izraza oljka, torej oljčno olje. Izraza oljka in oljčno olje sta izvirno slovenska, medtem ko sta oliva in olivno olje prevzeta iz romanskega prostora. Torej raba v lokalnem okolju je bila strokovnjakom podlaga za terminološki dogovor.

Na splošno so sprejemljivi vsi izrazi.

Pa pri nas? Redno uporabljamo oljčno olje, v teoriji in praksi.

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.