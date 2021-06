Od lavorja pa do Jadrana

Imate certifikat ali SMSpass, ki ju potrebujete za digitalno poslovanje in pridobitev covidnega potrdila? Ravno si urejam dostop. 8 %

Zadeve bom še naprej urejal-a osebno. 39 %

Seveda, že več let. 25 %

Teh certifikatov in digitalnih potrdil ne razumem. 23 %

Joj, poskušam ga dobiti, a bom na upravni enoti očitno na vrsti šele enkrat po dopustu. 5 %

Kje boste počitnikovali? Bah, prave počitnice so samo na Karibih ali Maldivih. 1 %

Nikjer: moje počitnice so lavor vode iz domače pipe, kozarec hladnega in dobro branje v Novicah v rokah. 33 %

Potoval bom po Evropi in odkrival njene lepote. 4 %



V Sloveniji, saj je doma najlepše. 28 %

Zame so mediteranske lepotice Grčija, Španija, Italija ... 6 %



Če bo šlo, poskusim priti do Turčije, Tunizije ali Egipta. 1 %



Na Hrvaškem, tako kot že vsa desetletja doslej. 26 %



V preostalih državah bivše Juge. 2 %

Kakšna je primerna nagrada za šolski uspeh? Nov telefon, playstation ali zmogljiv računalnik. 4 %



Par desetakov, ki jih lahko porabijo po želji. 25 %



Nekaj malega žepnine, da ima mularija za sladoled. 21 %



Nič, saj je največja nagrada znanje. 45 %



Novo kolo ali podobna športna oprema za nekaj stotakov. 5 %

Pred vrati je konec šolskega leta in ocene učencev so, kakršne so, prav veliko se več ne da spremeniti v zadnjih dneh. Tudi starši vedo, kako bodo nagradili svoje nadobudneže, no, največ sodelujočih – kar 45 odstotkov – v tokratni anketi portala slovenskenovice.si in tednika Nedeljske novice meni, da je nagrada šolarjem že znanje, ki si ga pridobijo v šoli, zato posebej ne bodo nagrajevali šolskega uspeha. Preostali bodo otrokom namenili tehnološka darila (4 %), drage športne rekvizite (5 %), v glavnem pa bodo otroci dobili za sladoled (21 %) ali nekaj žepnine (25 %).Z zadnjim zvonjenjem v šolah sovpada začetek vsakoletne selitve Slovenk in Slovencev na morje. Tudi letos bo tako, čeprav je prehajanje meja zapletla koronakriza in z njo povezane omejitve in ovire. Državljani oblegajo upravne enote, da si pridobijo digitalna potrdila, s katerimi si bodo v naslednjem koraku lahko zagotovili tudi digitalno covidno potrdilo, toda daleč največ jih bo zadeve še naprej urejalo osebno na okencih – kar 39 odstotkov udeležencev tokratne ankete.Le nekaj manj jih je na vprašanje, kje bodo počitnikovali, odgovorilo, da v Sloveniji (28 odstotkov), medtem ko bo v lepi njihovi lepo 26 odstotkom anketirancev. Druge destinacije so komajda omembe vredne, razne ene, ki je s 33 odstotki na vrhu – lavor vode iz domače pipe. Kar ni nujno slabo, sploh če imamo zraven na voljo še kozarec hladnega in Slovenske novice, mar ne.