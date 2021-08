Od junaka do bedaka in Hollywooda

Olimpijske igre moderne dobe so bile že skoraj vse od začetka leta 1896 tako odmevni dogodek, da je vedno pritegnil ogromno množico ljudi, najprej sicer samo na prizoriščih, pozneje, z razvojem elektronskih medijev, tudi pred radijske in televizijske aparate, v zadnjih letih pa tudi pred pametne telefone in računalnike. Ljudje so vedno navijali za svoje junake in jih občudovali, vsake olimpijske igre so v ospredje postavile izjemne zgodbe, tako nenavadne in zanimive, da so postale mamljive tudi za filmarje. Zgodbe iz Tokia Če se vprašamo, katere zgodbe z letošnjih olimpijskih iger bi s...