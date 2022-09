Minula nedelja je bila v znamenju svetniških kandidatov in kandidatk na Slovenskem. Na ta dan postulatorji, ki vodijo beatifikacijo, poročajo, v kateri fazi je kateri postopek. Blaženost sta že dosegla Anton Martin Slomšek in Lojze Grozde, leta 2011 pa sta bili za blaženi razglašeni tudi redovnici Marija Krizina Bojanc in Marija Antonija Fabjan. Postopki za svetništvo so dolgi in zahtevni. Tudi v Italiji in na Hrvaškem potekata postopka s slovenskima kandidatoma za blaženega. Jakob Ukmar (13. 7. 1878–2. 11. 1971) je bil tržaški duhovnik, filozof, teolog in poliglot, Anton Mahnič (14. 9....