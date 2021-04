Očal ne potrebujete, izgubili boste vid

Tisti, ki vidimo, se nam svet zdi lep in grd obenem. A kaj porečejo tisti, ki so nekoč v mladosti zelo dobro videli, nato pa čez noč oslepeli? Kako dojemajo svet oni, ki prebujajoče se jutro in vzhajanje sonca lahko občutijo le na svoji koži? Pravijo, da sončno svetlobo in toploto žarkov najprej občutijo na zaprtih vekah. Žal za genetske bolezni oči ni učinkovitega zdravljenja, pravi prof. dr. Marko Hawlina, dr. med. specialist oftalmolog. FOTO: Aleš ČernivecPredsednici Društva Svetloba Miheli Gorše, podjetni in vitalni ekonomistki, so zdravniki med študijem napovedali izgubo vida zaradi pigm...