Obudili so Dan mladosti

Številne generacije se rade spominjajo dneva mladosti, ki smo ga praznovali 25. maja. V nekdanji Jugoslaviji je bil to tradicionalni praznik, ki ga je proslavljala mladina, hkrati pa simbolni rojstni dan Josipa Broza - Tita. S pridihom nostalgije je zapisan v srcih mnogih, recimo malo starejših, in med njimi tudi glasbenikov skupine Prizma, ki je nastala pred dobrimi 50 leti. Njihova zgodba se je začela prav na koncertu na dan mladosti leta 1974 v Divači.

To zgodbo legendarna skupina nadaljuje še danes. Sredi junija je namreč v Villi Fabiani v Kobdilju pri Štanjelu potekala njihova prav posebna glasbena predstavitev. Prizma je tam skupaj s prijatelji proslavila izid svoje dvojne velike vinilne plošče z naslovom Dan mladosti, ki je izšla pri založbi Dallas Records. Člani skupine so pričarali prijetno glasbeno popoldne, polno nostalgije, zimzelenih uspešnic in spominov na več kot 50-letno glasbeno pot. Zaigrali so tudi nekaj svojih najbolj prepoznavnih skladb ter predvsem z gosti obujali spomine na čase, ko so pisali zgodovino slovenske pop in rock scene. Franci Čelhar (klaviature, vokal) se takole spominja začetkov Prizme: »Nekaj tednov pred koncertom 25. maja 1974 smo vadili v Lokvi pri Divači, v kraški hiši pevca in tedaj bobnarja Ladija Mljača. Na repertoarju smo imeli šele 11 tujih skladb manj znane skupine Spooky, pa tudi Tooth, Santane in Pink Floyd. Mladinska organizacija iz bližnje Divače je nekako izvedela, da vadimo tam, in nas povabila na koncert. Ker še nismo imeli dovolj naigranih pesmi za samostojen koncert, je pred nami nastopil Tomaž Pengov.«

Prvi singel skupine Prizma iz leta 1977, za katerega je glasbo napisal Danilo Kocjančič, besedilo pa Drago Mislej - Mef. FOTO: Jaka Jeraša

Ime po prilogi

V Divači so nastopili v zasedbi Igor Kos (kitara, vokal), Ladi Mljač (bobni, solo vokal), Franci Čelhar (klaviature, vokal) in Vili Bertok (bas kitara), ki ga je kmalu nadomestil Danilo Kocjančič (bas kitara, solo vokal). O tem, kako je skupina nastala, Čelhar pove: »Že leta 1971 sem nekaj časa igral v skupini z Ladijem, pozneje je on igral s kitaristom Igorjem Kosom, tako smo se mi trije poznali in vsak je do leta 1974 že igral v vsaj štirih skupinah, tako da smo imeli kar precej izkušenj. Marca 1974 je Igor Kos prišel s služenja v JLA in kmalu smo imeli prve vaje.«

Matjaž Švagelj, Giovanni Toffoloni, Franci Čelhar, Ladi Mljač in Bogdan Turnšek - Poly FOTO: Jaka Jeraša

Potrebovali so ime skupine. Predlogov je bilo več, in ker je imel tednik Mladina tedaj prilogo Prizma, je Ladi predlagal to ime. Vsi so se strinjali. Avtorsko ustvarjanje so začeli leta 1976, ko so na povabilo RTV Ljubljana pripravili dve skladbi za serijo mladinskih oddaj Pisani svet. V njej so tudi aktivno nastopali in tako postali prepoznavni. Skladbi sta bili prvi Prizmini uspešnici in sta izšli na prvi singel plošči skupine. Sledilo je sodelovanje na festivalih, kot so Slovenska popevka, Pop delavnica, Vesela jesen, DSZG, Opatijski festival, Zagreb fest, Melodije morja in sonca in številni drugi. Prejeli so vrsto nagrad, redno so sodelovali v televizijskih oddajah, polnili so naslovnice tiskanih medijev, izdali so dva albuma, eno kaseto in tri male plošče ter veliko nastopali v živo. Skladbe sta pisala Danilo in Franci, pomemben pa je bil tudi prispevek zunanjega sodelavca Draga Misleja - Mefa, ki je zanje napisal večino besedil.

Naslovnica dvojne LP vinilne plošče Dan mladosti FOTO: Arhiv Skupine

Poklon bogati zapuščini

Med letoma 1979 in 1983 so bili nedvomno elita slovenske glasbene scene. Leta 1987 so zgodbo za nekaj časa začasno prekinili, ne zaradi kakšnih razprtij, pač pa zaradi življenjskih poti članov. Leta 2010 jih je ponovno združil Dragan Bulič na koncertu legendarnih slovenskih bandov v Hali Tivoli. Po smrti Danila Kocjančiča in Igorja Kosa je skupina takrat zaživela v akustični različici z Matjažem Švageljem (električna kitara, vokal). Zaradi dobrega odziva na dve odigrani skladbi v Hali Tivoli je sledilo več ponudb za nastope. Pevec Ladi Mljač je na predstavitvi plošče spomnil na ključne mejnike skupine. Danes Prizma združuje Francija Čelharja, Giovannija Toffolonija (bas kitara), Ladija Mljača, Matjaža Švagelja in Bogdana Turnška (bobni).

Leta 1983 so bili elita slovenske glasbene scene. FOTO: Jaka Jeraša

Dvojni album je poklon bogati glasbeni zapuščini Prizme. Gre za živo (live) izdajo koncerta, ki so ga imeli na dan mladosti, 25. maja, lani v Divači – prav tam, kjer so pred 50 leti prvič nastopili. Zelo kakovostno ga je posnel Radio Koper. Iz spomina obuja tudi skladbe, ki so z leti postale nepozabne slovenske zimzelene uspešnice, med njimi Pogum, Senca, Tujca, Ta moška, Dobrodošli, Od enih do treh in številne druge. Album je, skratka, poln trenutkov nostalgije.