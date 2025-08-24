DOM IN VRT

Obrezovanje podaljša sezono cvetenja

Z nekaj hitrimi posegi boste lahko na vrtu dlje uživali v cvetlični predstavi.
Fotografija: Cinije so v polnem razcvetu. FOTO: Baldomir/Getty Images
Odpri galerijo
Cinije so v polnem razcvetu. FOTO: Baldomir/Getty Images

Mateja Florjančič
24.08.2025 ob 17:00
Mateja Florjančič
24.08.2025 ob 17:00

Poslušajte

Čas branja: 3:17 min.

Avgust se je prevesil v drugo polovico, kar pomeni, da bo kmalu konec poletja, ne pa tudi sezone vrtnarskih opravil. Prav nasprotno, z nekaj preprostimi opravili še ta mesec poskrbite za pisano jesen na cvetličnih vrtovih. Prav avgusta bi denimo morali redno in dosledno odstranjevati ovenele cvetove ter s tem pri trajnicah ali enoletnicah spodbuditi še en val cvetenja. Tu je nekaj takšnih, ki vas bodo nagradile za ta korak.

Ognjič

Priprava na bujno jesensko cvetenje te enoletnice se začne že poleti. Stare cvetove odstranite takoj, ko ovenijo, in ohranili boste gosto rast ter neprekinjeno cvetenje. Če so grmički ognjiča na videz premalo bujni in brez pravega življenja, jih obrežite za tretjino ter rahlo pognojite z organskim gnojilom. Hitro si bodo opomogli.

Obrezovanje pomaga ohraniti njihovo polno obliko in spodbuja jesensko cvetenje. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images
Obrezovanje pomaga ohraniti njihovo polno obliko in spodbuja jesensko cvetenje. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images

Cinije

Poleti so v polnem razcvetu, z rednim odstranjevanjem starih cvetov pa jih lahko spodbudite, da vas bodo razvajale vse do poznega poletja in zgodnje jeseni. Odrežite jih tik nad naslednjim listnim vozliščem. Če so rastline visoke ali razvejane, jih je dobro obrezati za približno tretjino in jim za dodatno živahnost dodati gnojilo.

Petunije

Čeprav so trajnice, jih obravnavamo kot enoletnice. Tiste, gojene v posodah, se avgusta zelo dobro odzovejo na odstranjevanje posušenih cvetov. Po tem koraku jih dobro zalijte in prekrijte s tanko plastjo kompostne zastirke, ki bo spodbudila novo rast.

Žajbelj

Nekatere vrste naravno cvetijo dvakrat na sezono, z obrezovanjem pa jih lahko pripravite celo do tretjega ali četrtega cvetenja. Odvisno od sorte. Poiščite prvi par zelenih listov pod ovenelim cvetnim klasom in režite tik nad njimi. Če so rastline previsoke ali preveč razvejane, jih brez težav pristrižete za tretjino. Žajblji so veliki porabniki hranil, zato jih je treba redno gnojiti z uravnoteženim gnojilom.

Odstranjevanje starih cvetov spodbuja rast novih. FOTO: Romrodinka/Getty Images
Odstranjevanje starih cvetov spodbuja rast novih. FOTO: Romrodinka/Getty Images

Pelargonije

Obrezovanje pomaga ohraniti njihovo polno obliko in spodbuja jesensko cvetenje. Odrežite celo cvetno steblo do osnove ter odstranite rumene liste. Vsaka dva tedna jim dodajte tekoče gnojilo za cvetenje, tako bodo ostale živahnih barv.

Ameriški slamnik

Je priljubljena trajnica, kako boste ravnali z njegovimi odcvetelimi cvetovi, pa je odvisno od tega, kaj od njih želite. Če bi radi, da se zaseje sam ali da bi se s semeni pozimi hranile ptice, jih pustite. Če pa bi radi podaljšali njegovo sezono cvetenja, odstranite vse odcvetele cvetove. Ali pa se odločite za kombinacijo obojega in izkoristite najboljše od obeh postopkov.

Vrtnice

Avgust je še vedno primeren čas za nego, še posebno sort, ki cvetijo večkrat. Odstranjevanje starih cvetov spodbuja novo rast in ohranja odprto obliko grma. Pozor: v tem času so pogoste glivične bolezni, zato vrtnice zalivajte zgodaj zjutraj in jim zagotovite dobro kroženje zraka.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vrt rastline obrezovanje

Priporočamo

Tragedija v slovenskih gorah: 47-letniku niso več mogli pomagati
Še en incident na Hrvaškem: štirje slovenski državljani poškodovani
»Podjetnik« (28) avtomobile najel na lizing, jih preprodajal in »zaslužil« 188.000 evrov, a to je šele začetek
Del Slovenije danes popoldne stresel potres

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Tragedija v slovenskih gorah: 47-letniku niso več mogli pomagati
Še en incident na Hrvaškem: štirje slovenski državljani poškodovani
»Podjetnik« (28) avtomobile najel na lizing, jih preprodajal in »zaslužil« 188.000 evrov, a to je šele začetek
Del Slovenije danes popoldne stresel potres

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.