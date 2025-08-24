Obrezovanje podaljša sezono cvetenja

Avgust se je prevesil v drugo polovico, kar pomeni, da bo kmalu konec poletja, ne pa tudi sezone vrtnarskih opravil. Prav nasprotno, z nekaj preprostimi opravili še ta mesec poskrbite za pisano jesen na cvetličnih vrtovih. Prav avgusta bi denimo morali redno in dosledno odstranjevati ovenele cvetove ter s tem pri trajnicah ali enoletnicah spodbuditi še en val cvetenja. Tu je nekaj takšnih, ki vas bodo nagradile za ta korak.

Ognjič

Priprava na bujno jesensko cvetenje te enoletnice se začne že poleti. Stare cvetove odstranite takoj, ko ovenijo, in ohranili boste gosto rast ter neprekinjeno cvetenje. Če so grmički ognjiča na videz premalo bujni in brez pravega življenja, jih obrežite za tretjino ter rahlo pognojite z organskim gnojilom. Hitro si bodo opomogli.

Obrezovanje pomaga ohraniti njihovo polno obliko in spodbuja jesensko cvetenje. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images

Cinije

Poleti so v polnem razcvetu, z rednim odstranjevanjem starih cvetov pa jih lahko spodbudite, da vas bodo razvajale vse do poznega poletja in zgodnje jeseni. Odrežite jih tik nad naslednjim listnim vozliščem. Če so rastline visoke ali razvejane, jih je dobro obrezati za približno tretjino in jim za dodatno živahnost dodati gnojilo.

Petunije

Čeprav so trajnice, jih obravnavamo kot enoletnice. Tiste, gojene v posodah, se avgusta zelo dobro odzovejo na odstranjevanje posušenih cvetov. Po tem koraku jih dobro zalijte in prekrijte s tanko plastjo kompostne zastirke, ki bo spodbudila novo rast.

Žajbelj

Nekatere vrste naravno cvetijo dvakrat na sezono, z obrezovanjem pa jih lahko pripravite celo do tretjega ali četrtega cvetenja. Odvisno od sorte. Poiščite prvi par zelenih listov pod ovenelim cvetnim klasom in režite tik nad njimi. Če so rastline previsoke ali preveč razvejane, jih brez težav pristrižete za tretjino. Žajblji so veliki porabniki hranil, zato jih je treba redno gnojiti z uravnoteženim gnojilom.

Odstranjevanje starih cvetov spodbuja rast novih. FOTO: Romrodinka/Getty Images

Pelargonije

Obrezovanje pomaga ohraniti njihovo polno obliko in spodbuja jesensko cvetenje. Odrežite celo cvetno steblo do osnove ter odstranite rumene liste. Vsaka dva tedna jim dodajte tekoče gnojilo za cvetenje, tako bodo ostale živahnih barv.

Ameriški slamnik

Je priljubljena trajnica, kako boste ravnali z njegovimi odcvetelimi cvetovi, pa je odvisno od tega, kaj od njih želite. Če bi radi, da se zaseje sam ali da bi se s semeni pozimi hranile ptice, jih pustite. Če pa bi radi podaljšali njegovo sezono cvetenja, odstranite vse odcvetele cvetove. Ali pa se odločite za kombinacijo obojega in izkoristite najboljše od obeh postopkov.

Vrtnice

Avgust je še vedno primeren čas za nego, še posebno sort, ki cvetijo večkrat. Odstranjevanje starih cvetov spodbuja novo rast in ohranja odprto obliko grma. Pozor: v tem času so pogoste glivične bolezni, zato vrtnice zalivajte zgodaj zjutraj in jim zagotovite dobro kroženje zraka.