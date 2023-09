Oborožimo se in premagajmo stisko

Včasih se zdi, kot bi se ves svet zarotil proti nam, slabim občutjem in novicam kar ni videti konca. Uresničitvi želje, da bi se preprosto skrili pod odejo in tam ostali ves dan, ograjeni pred neprijazno okolico, smo včasih nevarno blizu, a na plan nas običajno zbezajo delovne, družinske in druge obveznosti. Toda stres le ni vedno tako pošasten in neobvladljiv, kot se zdi, miri ameriško psihiatrično združenje in ponuja zanimive nasvete za pogumno spopadanje z nelagodjem in stisko. Kdo ve, morda bomo prav kmalu občutili optimizem, veselje in ljubezen, negativna čustva pa uspešno premagali! Odp...