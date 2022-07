Oblačilo, ki odkrije ali zakrije

Na plaži razen kopalk pravzaprav ne potrebujemo veliko oblačil, le na pareo ne smemo pozabiti. Z njim smo lahko v vsakem trenutku videti kot dive: ta hip na mivki, že naslednji na romantični večerji v restavraciji. Iz tega zračnega kosa blaga lahko namreč z različnimi načini vezanja, malo domišljije in nekaj zbranimi dodatki pričaramo veliko kombinacij, od ležernih do ženstvenih, primernih tudi za večerni sprehod po mestu, en, dva, tri ga spremenimo v elegantno padajočo obleko, krilo ali pa majico, ki zapeljivo razkriva trebušček. Lahko je enobarven ali pisan, prosojen, z resicami ...

Večinoma je ta vsestranski kos blaga, poletna ruta, iz bombaža, zato je idealen za vroče dneve. Osnovni in najbolj preprost način je, da ga ovijemo okoli nog in zadnjice ter zavežemo v vozel okoli pasu oziroma bokov. Letošnji poletni hit je mini krilo, nič ne de, če ga (še) nimamo, reši nas pareo: prepognemo ga, da postane krajši, do kolen, in ovijemo ter zavežemo kot opisano.

Lahko je dolga ali kratka oblekica. FOTOGRAFIJI: GETTY IMAGES

Ali pa ga ovijemo okoli telesa tako, da prekriva zadnjico in spodnji del hrbta, konca pred dekoltejem ovijemo enega okoli drugega in zavežemo okoli vratu. In dobili smo obleko z naramnicami. Drug način je, da ga zavežemo pod pazduho tako, da prekriva dekolte, preostanek blaga, ki kuka iz vozla, ovijemo in zavežemo okoli rame: obleka z eno naramnico je prav tako letošnja uspešnica. Za obleko brez naramnic pareo preprosto ovijemo okoli telesa in zavežemo na prsih ali pod pazduho. Omenili smo modne dodatke: z izbranim pasom bodo omenjene obleke postale še bolj privlačne, poskrbimo še za torbico in seveda sandale z visoko peto, za elegantno noto. Če bi radi dobili majico, ga ovijemo okoli zgornjega dela telesa in zavežemo v vozel ali razkošno pentljo. Pareo lahko uporabimo tudi kot pokrivalo, kot običajno ruto ali turban.