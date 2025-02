Ob prazniku je bilo prešerno tudi v Sevnici

V Kulturni dvorani Sevnica je potekala osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica, na kateri so nagradili in spomnili na te, ki so v minulih letih in desetletjih pustili globok pečat. Uvodoma je zbrane pozdravil župan Srečko Ocvirk. Osrednji gost in slavnostni govornik, mag. Ivan Sivec, pisatelj, publicist, besedilopisec in magister etnoloških znanosti, je na slikovit način orisal življenje Franceta Prešerna, njegov izjemni pesniški talent in uporništvo, s katerim je kljuboval nemško govorečemu svetu, ki je za časa njegovega življenja krojil vsakdan slovenskega naroda. Ko je Sivec sklenil svoj zanimivi govor, so prišla na vrsto priznanja. Prešernova priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica so prejeli Štefanija Vidrih, Cirila Bec, Renata Kuhar in Foto sekcija Turističnega društva Tržišče.

Mag. Ivan Sivec je nagovoril zbrane. FOTO: Nevenka Flajs

Prešernova priznanja

Štefanija Vidrih z Blance se je leta 2009 pridružila literarni skupini Večerna zarja Društva upokojencev Sevnica, kjer zelo aktivno sodeluje. Njene številne pesmice, pozitivne in šaljive, vedno znova nasmejijo poslušalce. Organizirala je odmevno medgeneracijsko prireditev z naslovom Z roko v roki. Cirila Bec deluje v Društvu Svoboda Krmelj, kjer je leta 2019 prevzela vodenje novoustanovljene sekcije ročnih del Sončnice. Njeno delo je osredotočeno na ohranjanje veščin, ki so že skoraj utonile v pozabo, pa tudi na uvajanje novih tehnik. V spretnih rokah članic oživijo raznovrstni izdelki, kot so nakit, voščilnice, darila, kvačkani in pleteni izdelki. Renata Kuhar prihaja iz Šentjanža, kjer lepa pesem in občutena beseda spremljata njeno življenje od mladih nog. S petjem, pisanjem, organiziranjem in povezovanjem mnogih v kraju ohranja in spodbuja te vrednote. Pesmi ustvarja že od leta 1982 za različne priložnosti. Foto sekcija Turističnega društva Tržišče je bila ustanovljena leta 2014 pod vodstvom Milene Knez. Vsako leto organizira vsaj en tečaj in nanj povabi priznanega fotografa.

Z nastopom so prireditev obogatili članice in člani Planinskega pevskega zbora Opojna zlatica PD Lisca Sevnica. FOTO: Nevenka Flajs

Tudi srebrne in bronaste plakete

Bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Mirko Slemenšek in Jure Klenovšek, srebrno Alojz Špec in Majda Hriberšek. Zlato Prešernovo plaketo sta prejela Ciril Udovč in Zoran Cvar. Z nastopom so prireditev obogatili članice in člani Planinskega pevskega zbora Opojna zlatica PD Lisca Sevnica, dogodek pa je z vezno besedo v celoto združila Sergeja Cesar, ki je zbranim ob koncu zaželela, da kultura postane in ostane kompas v izzivov polni prihodnosti.