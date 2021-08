Nuša Derenda: Pri teh letih ne morem biti čisto gladka

Vedno nasmejana Posavka je pred dvema letoma praznovala dve desetletji samostojne pevske kariere, ko je pripravila tudi 20 odmevnejših koncertov po Sloveniji. Nastopati je začela že veliko prej s tujimi uspešnicami, za njeno samostojno kariero pa je bila prelomna skladba Vzemi me veter, s katero je zmagala v oddaji Orion, kjer so se predstavljali debitanti. Ker je vedno polna mladostne energije, bi človek težko rekel, da je letos dopolnila 52 let. Najbolj jo osrečuje, ko je z družino ali pa samo s Frenkom. Foto: Jože suhadolnik A ravno zato ne preseneča, da je aktivna tudi na družabnih omrežji...