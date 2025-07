Novomeščani najboljši, prvič tudi Ivančna Gorica

World Scholar's Cup, Svetovni pokal učencev, je mednarodno tekmovanje, na katerem morajo tekmovalci predelati zahtevno gradivo, nato pa se ekipe treh tekmovalcev pomerijo v štirih kategorijah: debatiranju (v podporo ali proti izbrani tezi), pisanju esejev, reševanju testa znanja in interaktivnem kvizu, vse poteka v angleščini, letošnja tema pa je bila Kako ustvariti boljšo prihodnost. Da so lahko govorili o tem, si ustvarili mnenje in ga zagovarjali, so morali preučiti kopico gradiva. Marca so potekala regionalna tekmovanja, julija že na svetovni ravni, na več koncih sveta, evropski del je gostila Slovenija: dogodka se je udeležilo kakih 600 tekmovalcev in 90 mentorjev iz 24 držav sveta.

Na tekmovanje so se izčrpno pripravili. Foto: G. S.

Začeli na Dolenjskem

Tekmovanje v sklopu svetovnega prvenstva v znanju in debatiranju je dva dni potekalo v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica ter Osnovne šole Stična. Sobotni tekmovalni dan sta slavnostno odprla ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar in v. d. ravnatelja srednje šole Milan Jevnikar, ki je tekmovalce tudi nagovoril. V nedeljo, ko so v skupini starejših tekmovalcev sodelovali tudi dijaki ivanške srednje šole, je udeležence v imenu Občine Ivančna Gorica pozdravil podžupan Tomaž Smole.

Debat ni manjkalo.

V sklopu prvenstva je v ponedeljek v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal najprej četrti del tekmovanja (skupinski interaktivni kviz), sledil je kulturni bazar, na katerem so dijaki predstavili turistične znamenitosti Slovenije pa tudi Občino Ivančna Gorica s Hišo kranjske čebele na čelu. Države udeleženke so se predstavile s tradicionalnimi jedmi, izdelki, glasbo in drugo kulturno dediščino. Slovensko predstavitev je obogatil Jurij Omahen, ki je v tradicionalni slovenski narodni noši zaigral na harmoniko.

Slovenija je že pregovorno dobra gostiteljica, tako tudi tokrat.

V Ameriko

Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča so se izkazali ne le kot gostitelji, ampak v vseh kategorijah, tako posamično kot ekipno. Prejeli so številne medalje (srebrne in zlate), ena od ekip si je prislužila zlati pokal za osvojeno 9. mesto v pisanju eseja. S temi uspehi so se uvrstili na novembrski Tournament of Champions, ki bo na Univerzi Yale v ZDA, med slovenskimi srednjimi šolami pa se je sicer najbolj izkazala Gimnazija Novo mesto. Na zaključni prireditvi pred razglasitvijo rezultatov so se organizatorji javno zahvalili Srednji šoli Josipa Jurčiča za odlično organizacijo in Občini Ivančna Gorica za vso podporo ter pomoč pri logističnih izzivih.