Novo rojstvo zakoncev Krempl

V sredo, 23. decembra lani, so v Gornji Radgoni in okoliških vaseh priprave na božič zmotile sirene gasilcev, reševalcev in policistov. Hiteli so proti vinorodnim hribčkom, kjer so ognjeni zublji požirali dom zakoncev Helene in Milana Krempla. Pogorelca Kremplova z dobrotnikom Mirkom Vrbančičem, ki dobro ve, kako je človeku v nesreči. Foto: Oste Bakal Okoli 14. ure je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše v Zbigovcih, požar se je razširil na ostrešje in uničil okoli 100 kvadratnih metrov objekta. Posredovali so gasilci prostovoljnih društev iz Gornje Radgone, Zbigovcev, Apač, Negove in Spodnjih...