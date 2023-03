Novi xiaomi 13: vrhunske zmogljivosti v kompaktni obliki

Kitajski Xiaomi je minuli konec tedna v Barceloni, tik pred uradnim začetkom Svetovnega mobilnega kongresa (MWC), predstavil najnovejšo serijo vrhunskih pametnih telefonov xiaomi 13, pri čemer sta modela xiaomi 13 in xiaomi 13 pro razvita v sodelovanju z legendarno nemško fotografsko družbo Leica, xiaomi 13 lite pa je namenjen predvsem vlogerjem, saj se ponaša z dvojno sprednjo kamero. Xiaomi je pokazal tudi nove brezžične slušalke xiaomi buds 4 pro, pametno uro xiaomi watch S1 pro in električni skiro xiaomi electric scooter 4 pro.

Vrhunska kamera

Leica vedno poskrbi za dobre posnetke.

Xiaomi 13 smo že imeli priložnost preizkusiti. Če je na telefonu prisoten napis Leica, se kupec lahko nadeja odlične fotosekcije; spomnimo se samo, kako uspešno je bilo sodelovanje Huaweija z Leico. »Osnovni« xiaomi 13 se ponaša s trooko hrbtno kamero, ki je sestavljena iz širokokotne kamere s 50 milijoni slikovnih točk z velikim senzorjem, telefoto kamero z 10 megapiksli in s 3,2-kratno optično povečavo slike ter ultraširokokotno kamero z 12 MP, pri čemer imata prvi dve samodejno ostrenje in optični stabilizator slike. Pri proju imajo vse tri kamere po 50 milijonov slikovnih točk.

Kamere, ki nosijo napis Leica, so odlične.

Fotografije, narejene z glavno širokokotno kamero, so pričakovano odlične. Slike so ostre, brez šumov, barvite in kontrastne (še posebno če izberemo barvni način Leica Vibrant, medtem ko ima način slikanja Leica Authentic naravnejše barve). Telefoto kamera se dobro izkaže pri nazivni optični povečavi 3,2x, a slike so ostre tudi pri digitalni petkratni povečavi. Ultraširokokotna kamera je zelo uporabna, vendar so posnetki na robovih nekoliko neostri. (V galeriji si lahko ogledate zumiranje s xiaomijem 13.)

Glavna kamera se odlično izkaže tudi pri nočni fotografiji, prav tako zna snemati video v ultravisoki ločljivosti 8K; s telefoto in ultraširokokotno kamero pa lahko snemamo pri ločljivosti 4K in s 60 sličicami na sekundo. Tudi selfie kamera ni od muh, pri čemer pa je nenavadno, da je kljub 32 milijonom točk najvišja ločljivost videa le navadni polni HD.

Procesor in zaslon

Xiaomi 13 zaradi svoje kompaktnosti lepo sede v roko. FOTOgrafije: Staš Ivanc

Da vse teče raketno hitro, poskrbi trenutno najzmogljivejši procesor za androidne telefone snapdragon 8 gen 2, ki je bil v testnem telefonu sparjen s kar 12 GB delovnega pomnilnika, na voljo pa sem imel 256 GB shrambe, ki pa ni razširljiva s spominsko kartico. Vse skupaj lahko občudujemo na precej kompaktnem zaslonu z diagonalo 6,36 palca (dobrih 16 cm), kar je osvežujoče malo za sodobne premijske telefone. Tudi zaslon je na visokem nivoju: gre za amoled panel s 120-herčnim osveževanjem slike in zelo visoko svetilnostjo.

Dizajn in baterija

Od strani malce spominja na iphone.

Tudi baterija ni od muh: s kapaciteto 4500 mAh zlahka zdrži ves dan normalnega dela in še kaj več, če pa energije slučajno začne zmanjkovati, se baterija s priloženim 67-vatnim napajalnikom do 80 odstotkov napolni v pol urice, do konca pa potrebuje kake tri četrt ure. Kompaktni xiaomi 13 lepo sede v roko, zaradi aluminijastega ogrodja pa je tudi precej lahek. Z ravnimi robovi nekoliko spominja na aktualne iphone, a tega mu ne štejem v minus. Edinole stekleni stranici sta tako presneto gladki, da telefon včasih kar sam začne drseti po kaki drugi ravni površini, če je le mičkeno nagnjena.

Xiaomi se je odločil tudi za nekaj dodatnih storitev: uporabniki bodo upravičeni do treh generacij nadgradenj operacijskega sistema android, skupaj s petimi leti varnostnih posodobitev, do pol leta brezplačno uporabe oblačne shrambe Google One do velikosti dveh terabajtov, poleg tega pa bodo v prvih 12 mesecih po nakupu lahko prejeli eno brezplačno popravilo zunaj garancije.