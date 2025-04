Novi sošolci tudi na Lentu

Dokumentarec o otrocih priseljencev s Kosova in njihovem vključevanju v slovenski šolski sistem, ki ga je ustvaril Toni Cahunek, je na turneji po Sloveniji. Problematika, ki prej ali slej postane pereča tema vsake krajevne skupnosti ali mestne četrti, je veliko zanimanje požela tudi v mestu ob Dravi, kjer je Cahunek z ekipo gostoval minuli konec tedna. Kulturna četrt Minoriti, ki je s svojimi Filmi v Minoritih postala ena najpomembnejših mariborskih kinodvoran, je navdušila mlado ekipo.

Režiser Toni Cahunek z mlado ekipo, ki ni skrivala navdušenja nad Minoriti. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

»Očaral nas je ambient, ki je bil pred tem znan le meni, najbolj pa je navdušil naše glavne protagoniste. Po razprodanih projekcijah v Kranju in Celju je bila premiera v Minoritih naš vrhunec prvega tedna turneje,« je povedal Cahunek. V filmu spremljamo Suelo, Masarja, Ledrija in Floralbo, ki se skupaj s starši znajdejo na točki, ko je treba tradicionalne družinske vzorce spremeniti za uspešno integracijo v družbo. »Dotaknili so se nas odzivi gledalcev in nas ganili, pa naj gre za predstavnico Zavoda RS za zaposlovanje, ravnatelja mariborske šole ali članico albanske skupnosti, ki je delila svojo izkušnjo 'nove sošolke',« je sklenil Cahunek.

Režiserka, producentka ter motor Dokudoca Maja Malus Azhdari in Jože Šubic, kipar festivala Dokudoc FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

»Novi sošolci gradijo medkulturni most med Slovenijo in Kosovom. Odpirajo zavedanje o integraciji Albancev v slovensko družbo, kjer je predanost učenja slovenščine za priseljene otroke lažja ob nasmehu učiteljice. Mariborska premiera je odprla mnenja in vprašanja iz občinstva o pomembnosti odprtega vključevanja tujcev pri nas. Projekcije so se udeležili tudi ravnatelji in učiteljice osnovnih šol ter predstavnice Zavoda RS za zaposlovanje,« je misli strnila povezovalka večera Maja Malus Azhdari.