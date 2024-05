Novi Huaweijev premijski telefon omogoča lažji dostop do Googla

V Sloveniji se je že začel prodajati novi Huaweijev premijski telefon z novo oznako pura 70 pro, ki predstavlja nov korak v evoluciji slovite serije P, ki je vedno postregla z odličnimi kamerami, zmogljivimi procesorji in dodelanim oblikovanjem. In tako je tudi zdaj, le da je zdaj večina komponent telefona razvitih (in seveda izdelanih) na Kitajskem, s čimer so se izognili zapletom z ZDA oziroma njihovimi trgovinskimi sankcijami.

Klasično dobre kamere

Huawei pura 70 pro z naloženim Googlovim chromom FOTO: Staš Ivanc

Pa poglejmo najprej kamere, ki jih huaweijevci zdaj že nekaj let razvijajo sami, in ne več v sodelovanju s slovito nemško fotografsko znamko Leica, nosijo pa oznako Xmage. Nabor kamer je že kar klasičen in v bistvu ne prinaša neke revolucije v primerjavi s prejšnjim premijcem mate 60 pro (ki pa je bil na prodaj le na Kitajskem) – novosti prinaša paradni konj serije pura 70 ultra z enopalčnim senzorjem in glavno kamero, ki skoči iz ohišja.

Ostra slika, le motiv je bolj beden. FOTO: Staš Ivanc

Tukaj so glavna širokokotna kamera (23 mm) s 50 milijoni slikovnih točk, optično stabilizacijo slike in laserskim samodejnim ostrenjem, ultra širokokotna kamera (13 mm) z 12,5 megapiksli in samodejnim ostrenjem ter telefoto kamera (93 mm) z 48 milijoni točk, samodejnim ostrenjem, optično stabilizacijo slike in 3,5-kratno optično povečavo. Slednja služi tudi kot makro kamera, s katero lahko slikamo predmete z razdalje petih centimetrov. Družbo jim dela še prednja kamera s 13 MP in samodejnim ostrenjem, ki poskrbi za vedno ostre selfieje.

Odlična kamera, ena najboljših na trgu.

Fotografije so odlične, še posebno dobro se pura 70 pro izkaže pri portretni fotografiji, kjer do izraza pride fizično nastavljiva zaslonka (f/1,4–4). Tudi video je na visoki ravni, čeprav bo morda kdo pogrešal možnost snemanja v ultra visoki ločljivosti 8K, kar pa si lahko tako ali tako ogledamo le na ultra dragih televizorjih. No, tudi snemanje v ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo bo v redu ... Huaweijevi telefoni že od nekdaj slovijo tudi po odlični nočni fotografiji in tako je tudi pri puri 70 pro. Sedi, pet.

Hišni procesor

Pri Huaweiju so ponosni tudi na svoj procesor kirin 9010, ki je plod domačega razvoja. Res je, da je izdelan v »le« 7-nanometrski tehnologiji, medtem ko je konkurenca že pri štirih nanometrih, a je kljub temu dovolj zmogljiv tudi za najzahtevnejše apllikacije in igrice. Škoda je le, da procesor na našem trgu ne omogoča 5G povezave, čeprav je tega sposoben. Testni primerek je bil bogato opremljen z 12 GB delovnega pomnilnika in 512 GB shrambe, zanj pa je treba odšteti 1199 evrov. Odličen je tudi 6,8-palčni zaslon iz organskih diod s 120-herčnim osveževanjem, pa tudi baterija s kapaciteto 5050 mAh ima dovolj energije za celodnevno uporabo, polni pa se s priloženim 100-vatnim napajalnikom.

Huaweijev procesor, razvit in izdelan na Kitajskem.

Kaj pa Google?

Googlove aplikacije zdaj poiščemo kar v Huaweijevi trgovini App Gallery. FOTO: Staš Ivanc

No, tukaj pa so huaweijevci naredili največji korak. Kot je znano, Huaweijevi telefoni zaradi ameriških sankcij nimajo naloženih Googlovih storitev in aplikacij iz njegove trgovine, a Kitajci so zdaj težavo v svojem operacijskem sistemu emui 14.2 rešili z integracijo odprtokodne platforme microG, ki deluje bolje od navideznih okolij GBox in GSpace. Iskanje in nalaganje aplikacij, ki smo jih vajeni iz Googlove trgovine play, je integrirano v Huaweijevo trgovino App Gallery, postopek pa je sila enostaven. V App Gallery poiščemo aplikacijo, ki jo želimo, denimo, Googlov brskalnik chrome, tapnemo nanjo, nakar se nam pojavi obvestilo, da je treba namestiti aplikaciji microG companion in microG service in že si lahko naložimo chrome in druge aplikacije, ki jih prej ni bilo. Novinarski kolegi so ugotovili, da deluje tudi Googlova storitev android auto, česar pa nisem mogel preizkusiti, ker imam prestar avtoradio. In menda bo vse skupaj kmalu še enostavnejše.