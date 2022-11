Vsekakor vsi vemo, da je Lady Gaga (rojena 28. marca 1986) veliko več kot nova kraljica popa, saj se je dokazala v različnih glasbenih žanrih ter televizijskih in filmskih vlogah. Lady Gaga ima kar tri zvezde prve veličine (torej največje zvezde) vezane na svojo karto, in to na res pomembne dele te. Tako je jasno, da ima v sebi nekaj, kar jo bo dvignilo, izpostavilo, ji dalo moč, da osvoji svet in zasije kot zvezda. Na ascendentu ima Vego, o njej smo že govorili pri Johnnyju Deppu, ta da neverjetno karizmo, magnetičnost, umetniške talente in od vsega začetka veliko potisno moč za umetnika. Na drugi strani pa se na descendent veže zvezda Sirius, o kateri smo že govorili pri gospodu Logarju, ki daje prijateljstva in stike z ljudmi, ki imajo nadzor, so vplivni in ti lahko pomagajo naprej. Ker je zvezda na descendentu, je videti, da to prihaja skozi druge ljudi, najbolj partnerja; sčasoma, v drugi polovici življenja lahko postane ona ta, ki sije v tej izjemni moči in sijaju največje med zvezdami. Tretja zvezda prve veličine je Antares, tam ima vladarja ascendenta Saturna, to je zvezda, ki naredi ljudi neustrašne, pripravljene na akcijo in s svojo napol obsesivno delavnostjo prinaša velike uspehe.

Lady Gaga ima kar pet planetov na zvezdah, ki dajejo interes za duhovnost.

Človek je seveda s to svojo obsesijo lahko zunaj ravnotežja, vendar je očitno, da ravno s tem garanjem in neustrašnostjo veliko doseže. Kar me je najbolj presenetilo – ker mi njena glasba ni najbolj pri srcu in zato nisem temeljito raziskovala njenega življenja –, je to, koliko zvezd ima, ki so vezane na okultno in duhovnost. Ima kar pet planetov na zvezdah, ki dajejo interes za duhovnost kot tudi moči, ki iz te energije izhajajo. Ker je teh zvezd veliko, prav vseh tu ne morem razložiti, toda zdi se, da skozi trpljenje pride do skrivnih znanj, globokih spoznanj, ki jih potem prek Merkurja v ustih Ribe prenaša na svet. Duhovna moč, ki jo nosi v sebi, ji pomaga, da zmore uresničiti svoje želje in poslanstvo.