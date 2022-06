Nova Huaweijeva ura je odlična, le na EKG bo treba še počakati

Elektrokardiogram na pametnih urah ni več nekaj zelo novega, je pa res, da je bilo treba vsaj pri nas počakati nekoliko dlje, da je storitev dejansko začela delovati (enkrat v letu 2021). EKG je že leta 2018 znala narediti Applova ura watch 4, sledila pa ji je Samsungova galaxy watch 3. No, tudi Huawei je lani izdal prvo, ki je bila sposobna izmeriti električno aktivnost človeškega srca, a je bila na voljo le na Kitajskem.

EKG deluje!

Brez aplikacije huawei zdravje pač ne gre. FOTO: Staš Ivanc

Zdaj EKG z novo pametno uro huawei watch GT 3 pro prihaja tudi v Evropo. Kakor so sporočili huaweijevci, je stvar v procesu pridobivanja certifikata CE, meritev pa bo na uri uradno mogoče izvesti, ko bodo za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji EU.

Neuradno pa je EKG mogoče izmeriti tudi na urah, izdanih za slovenski trg, le pravo beta različico aplikacije Huawei zdravje je treba naložiti na telefon (in onemogočiti samodejno posodabljanje aplikacije), uro pa nadgraditi na najnovejšo različico operacijskega sistema harmonyOS. Uro nato seznanimo z (androidnim) telefonom v aplikaciji huawei zdravje, in to je to. Nič posebnega.

In kako ga izmerimo?

Huawei watch GT 3 pro zna narediti tudi EKG. FOTO: Staš Ivanc

Elektrokardiogram naredimo tako, da pritisnemo zgornji gumb na uri, da se nam odpre seznam aplikacij, kjer poiščemo tisto s srčkom in črtico. Nakar izberemo levo ali desno zapestje, položimo kazalec na senzor na spodnjem desnem robu številčnice in (pri miru) počakamo pol minute, da senzorji opravijo svoje.

Urica nam da kratek povzetek, ali je naše delovanje srca normalno, ali imamo atrijsko fibrilacijo in ali imamo reden srčni ritem, natančneje pa si meritve lahko ogledamo v aplikaciji na telefonu. Huawei opozarja, da ura ni medicinska naprava in da naj se ob morebitnih težavah s srcem obrnemo na zdravnika.

Dve velikosti

Huawei watch GT 3 pro v keramični in titanovi izvedbi. FOTO: Huawei

Zdaj pa poglejmo še samo pametno uro huawei watch GT 3 pro, ki je na voljo v dveh velikostih: 46,6 mm in 42,9 mm. Prva, imenovana titanium edition, je namenjena moškim rokam in je na voljo s titanovim ohišjem ter paščki iz titana, usnja in umetne mase, damska ura, ki sliši na ime ceramic edition, pa je opremljena s keramičnim paščkom ali paščkom iz belega usnja. Na testu smo imeli slednji model.

Titan za moške, keramika za dame.

Večji model zdrži do 14 dni z enim polnjenjem baterije, manjši pa do sedem dni. Delovala naj bi pri temperaturah od minus 20 do plus 45 stopinj Celzija.

Športna ura

Watch GT 3 pro pozna več kot sto načinov telovadbe, zna meriti srčni utrip in nasičenost s kisikom, pa tudi temperaturo kože, spremljati zna naš spanec, raven stresa in menstrualne cikle, seveda pa ima vgrajen barometer in GPS-sprejemnik. Izboljšana je vodotesnost, saj se lahko z uro zdaj (na dih) potopimo do 30 m globoko. Dodan je potapljaški način, ki meri globino, čas pod vodo in hitrost. Na voljo je tudi program za treniranje zadrževanja sape.

30 m globoko se lahko potopimo z watch GT 3 pro.

Dodaten poudarek je na teku, pri čemer lahko spremljamo mnoštvo parametrov, podatke pa lahko sinhroniziramo z aplikacijami drugih proizvajalcev. Poleg vsega nas lahko ura opozori na nenadno spremembo zračnega tlaka oziroma na prihajajočo nevihto, kar tudi ni od muh.

Lep dizajn

Keramična damska izvedba. FOTO: Staš Ivanc

Huawei je izdelal odlično pametno uro, ki se ponaša še z izjemnim videzom. Keramični damski model je še posebno vpadljiv, še posebno s keramičnim paščkom, le dodajanje ali odvzemanje členkov na paščku je malce bolj zapleteno kot pri moškem kovinskem modelu, a brez skrbi, v škatli je priloženo mini orodje. Seveda lahko ura, ko je povezana s telefonom, sprejema telefonske klice, z njo pa lahko prav tako nadzorujemo predvajanje glasbe s telefona.

Kaj pa cena? Huawei watch GT 3 pro v moški izvedbi titanium edition je na prodaj za 499 evrov in damska različica ceramic edition pa za 549 evrov. Na EKG bo treba še malo počakati, a glede na to, da meritev deluje tako na Applovih kot na Samsungovih urah, je to le vprašanje časa.